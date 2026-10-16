Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Concluyeron las mesas de trabajo entre el Gobierno de Tamaulipas y autoridades federales, por lo que ahora se confrontarán datos de temperatura para validar qué municipios pueden acceder a una tarifa de electricidad más económica.

El cierre de las mesas de trabajo entre autoridades federales y el Gobierno de Tamaulipas permitió avanzar en el proceso de reclasificación de tarifas eléctricas, con la posibilidad de que 14 municipios del estado, y no 10 como se había planteado inicialmente, puedan acceder a una tarifa más económica por las altas temperaturas registradas en los últimos años.

El secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, informó que actualmente se encuentran en la etapa de validación y contraste de información climática para demostrar que dichos municipios cumplen con los criterios establecidos en la regulación federal.

«Favorablemente les diré que son alrededor de 14 municipios los que estarían en esa condición y no como originalmente lo habíamos establecido», señaló.

Explicó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) deberá cotejar sus registros con los datos recopilados por el Gobierno de Tamaulipas, los cuales también son respaldados por la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la Secretaría de Recursos Hidráulicos.

Recordó que la normatividad establece que un municipio puede acceder a una tarifa preferencial cuando durante tres de los últimos cinco años haya registrado, en al menos tres meses consecutivos, un aumento de temperatura de por lo menos un grado centígrado respecto a la temperatura de referencia.

El funcionario indicó que la definición deberá concretarse antes de la presentación de la Ley de Ingresos federal, debido a que la reclasificación impacta las proyecciones de ingresos de la Comisión Federal de Electricidad por concepto de suministro eléctrico.

De aprobarse la propuesta, los 14 municipios se sumarían a los cinco que ya fueron reclasificados en años anteriores, alcanzando un total de 19 municipios beneficiados en Tamaulipas.

Walter Julián Ángel Jiménez destacó que la instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya ha sido convertir en resultados concretos una demanda histórica de la población tamaulipeca, particularmente en regiones donde las temperaturas extremas elevan significativamente el consumo de energía eléctrica en los hogares.