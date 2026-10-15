Por Redacción

Matamoros, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, con base en los elementos de prueba presentados, obtuvo de un Tribunal de Enjuiciamiento fallo condenatorio en contra de Carlos “N”, por el delito de homicidio simple intencional, imponiéndole una pena de 12 años de prisión.

Un Tribunal Unitario de Juicio Oral emitió el fallo condenatorio, tras valorar los elementos de prueba que acreditaron la responsabilidad penal del hoy sentenciado.

Asimismo, determinó el pago de 140 mil 473 pesos por concepto de reparación del daño a favor de la víctima indirecta, además de una amonestación pública y la suspensión de sus derechos políticos y civiles durante el tiempo que dure la sanción impuesta.

Con este resultado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas refrenda su compromiso de procurar justicia para las víctimas y llevar ante la autoridad judicial a quienes cometan conductas delictivas, a fin de evitar que los delitos queden impunes.