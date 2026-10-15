Por Redacción

Tula, Tamaulipas.- En atención a un reporte ciudadano, personal de la Guardia Estatal en el municipio de Tula participó en la búsqueda de un hombre extraviado cuando salió a cuidar su ganado caprino.

La unión y el trabajo entre la ciudadanía, Protección Civil y la Guardia Estatal dio como resultado la localización del hombre tras un esfuerzo conjunto que implicó el despliegue de brigadas de búsqueda en el área de pastoreo del ejido Álvaro Obregón.

El ciudadano fue localizado cubierto parcialmente con tierra, por lo cual, se presume, cayó a un arroyo tras desbarrancarse de la orilla del mismo.