Por Redacción

Matamoros, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas FGJET), con base en los elementos de prueba presentados, obtuvo de un Tribunal de Enjuiciamiento fallo condenatorio en contra de Juan Francisco “N”, Antonio de Jesús “N”, Gustavo Marcelino “N”, Luis Valdez “N”, Ever Noel “N” y José Guadalupe “N”, por el delito de desaparición cometida por particulares, imponiéndoles una pena de 25 años y 3 días de prisión.

Asimismo, Ever Noel “N” fue sentenciado, además, a 12 años de prisión por el delito de homicidio simple intencional, por lo que deberá cumplir una pena total de 37 años y 3 días de prisión por ambos delitos.

Un Tribunal Unitario de Juicio Oral emitió el fallo condenatorio, tras valorar los elementos de prueba que acreditaron la responsabilidad penal de los hoy sentenciados por los citados delitos, relacionados con hechos registrados el 3 de marzo de 2023, cuando cuatro víctimas de nacionalidad extranjera fueron privadas de la libertad, para posteriormente ser localizadas en el ejido El Tecolote el 06 de marzo de 2025.

Además, durante las investigaciones se aseguraron cuatro vehículos y una ambulancia, así como un predio y dos inmuebles.

Cabe mencionar que, derivado de estos sucesos, una persona fue sentenciada por el delito de abuso de autoridad a dos años de pena privativa de la libertad y un año de inhabilitación para desempeñar un cargo público.

Tras el análisis de los elementos de prueba, la autoridad judicial acreditó la responsabilidad penal de los seis sentenciados, por lo que, además de las penas privativas de la libertad, se determinó la reparación del daño conforme a derecho.

En el caso de Ever Noel “N”, se estableció el pago de 113 mil 595.03 pesos, además de 25 mil 242 pesos por concepto de gastos funerarios, en los términos determinados por la autoridad judicial.

Con este resultado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas refrenda su compromiso de llevar ante la justicia a quienes atenten contra la libertad, integridad y seguridad de las personas, así como de procurar justicia para las víctimas y evitar que los delitos queden impunes, indicó la dependencia en una versión oficial.