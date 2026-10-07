Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo vinculación a proceso contra Andrés “N”, por el delito de posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con la breve versión de la FGR, dicho individuo fue detenido en la capital de Tamaulipas.

Durante un cateo realizado en un domicilio en la colonia Pedro Sosa, en Ciudad Victoria, los agentes de la Policía Federal Ministerial le aseguraron a Andrés “N” un arma larga tipo fusil, un cargador y un cartucho.

Los indicios asegurados y la persona detenida quedaron a disposición de la FGR, instancia que aportó datos de prueba ante el Juez de Control de Justicia Penal Federal en Tamaulipas, quien calificó de legal la detención, dictó la vinculación a proceso e impuso prisión preventiva oficiosa a Andrés “N”, quien cumplirá la medida cautelar en el CEDES de Ciudad Victoria durante los tres meses de plazo otorgados para el cierre de la investigación complementaria.