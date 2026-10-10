Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El secretario del Ayuntamiento, Hugo Reséndez Silva, adelantó que la próxima semana solicitará su separación del cargo para participar en el proceso interno de Morena rumbo a la alcaldía de Victoria. Al mismo tiempo, pidió que todos los aspirantes hagan lo mismo, independientemente de si la convocatoria los obliga o no, para evitar suspicacias y “no contaminar el proceso”.

Reséndez Silva explicó que el registro se realizará del 8 al 18 de octubre y aseguró que cumplirá con los requisitos establecidos. Subrayó que lo moralmente correcto es que tanto funcionarios públicos como dirigentes partidistas renuncien a sus responsabilidades antes de competir.

«Yo sí solicitaré separarme de mi cargo, me concentraré en atender la solicitud y lo mismo pediría a todas y a todos los aspirantes», afirmó, al insistir en que la transparencia debe ser la base del proceso interno.

El funcionario municipal mencionó casos como el de Rómulo Pérez Sánchez, quien ocupa un cargo dentro de Morena y no está obligado a dejarlo, pero insistió en que la renuncia debería aplicarse a todos para garantizar piso parejo.

“Si buscamos recovecos para evitar cumplir, desde ahí ya se contamina el proceso”, advirtió.

Hugo Reséndez sostuvo que la confianza ciudadana depende de que los aspirantes se conduzcan con ética y sin ventajas indebidas.

“Lo importante es que el proceso sea limpio y que no haya dados cargados”, puntualizó.

Es importante recordar que este jueves Morena emitió la convocatoria para la elección de coordinadores municipales de la defensa de la transformación y la soberanía en los 43 municipios de Tamaulipas, con registros en línea del 8 al 18 de octubre y requisitos como la separación de cargos públicos o partidistas, además de restricciones para evitar gastos excesivos y presiones indebidas.