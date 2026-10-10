Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El aspirante a la dirigencia de la Sección 30 del SNTE, Enrique Meléndez Pérez, sostuvo un encuentro con maestros del municipio de Llera, donde llamó a construir un proyecto sindical basado en la unidad y la defensa de los derechos de los trabajadores de la educación.

«Sé que los sueños no se construyen con palabras, se construyen con trabajo, caminando, escuchando y organizándonos. Nuestro proyecto no debe ser el de una persona, debe ser completamente colectivo, que reforme los 43 municipios de Tamaulipas, que escuche a cada nivel educativo, que incluya a activos y jubilados, y que abra las puertas a las nuevas generaciones», expresó.

Meléndez Pérez insistió en que la democracia sindical no debe quedarse en una frase bonita, sino convertirse en una práctica diaria.

“La esperanza no significa esperar sentados, significa ser fuertes y resistir. Defender los derechos de los trabajadores de la educación no es una concesión, es una gran responsabilidad de esta generación”.

El aspirante sindical subrayó que la unidad no significa silencio, sino caminar juntos aun en medio de diferencias.

“No venimos a romper, venimos a unir. No venimos a destruir, venimos a recuperar el rumbo. No venimos a enfrentar a los trabajadores, venimos a defenderlos”.

Finalmente, Enrique Meléndez compartió su visión de futuro: “Tengo el sueño de que podemos cambiar las cosas a través de la verdad, de la unidad y de la justicia sindical. Crean en ustedes, crean en la fuerza de la organización, crean en que juntos podemos construir un nuevo capítulo para el magisterio de Tamaulipas. Ese sueño solo se convierte en realidad cuando muchas manos deciden construirlo”, indicó.