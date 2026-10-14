Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Extraño que pocos han sacado la cabeza para postularse como candidatos independientes por alcaldías y diputaciones locales. Pareciera que los aprendices de políticos perdieron la fe en esa figura por la escasa miel que escurre.

No tienen oportunidad de echar manotazos al dinero oficial. Es mucha la vigilancia del INE sobre los topes de gastos y escasean los buenos samaritanos. Nadie invierte -financiando campañas- para perder.

El distrito con más holgado presupuesto es el Sexto, Reynosa, con tope de 954 mil pesillos, y el más barato el 10 de Matamoros con 674 mil.

Para presidentes municipales, el IETAM autorizó un gasto de 3.4 millones para levantar apoyos en Reynosa; Matamoros son 2.6 melones y Nuevo Laredo 2.0, pero falta quién los aporte.

Fuera de un “chapulín” de Reynosa llamado Marco Antonio Iglesias Elizondo, no vemos más que levanten polvo en vía libre.

Pueden mandar al IETAM intención de participar. El plazo para levantar firmas de apoyo es del 14 de enero al 12 de febrero. Registro de candidaturas del 27 al 31 de marzo.

Fuera de garbanzos de a libra en Llera y Jaumave en años recientes, los demás han nacido para morder tierra. Ningún diputado ha llegado por la libre.

En 2023 (elección de 2024) hasta 19 personitas presentaron intención de jugar, de ellas tres por diputaciones locales: Ranferi Hinojosa Arzate, distrito 01 Nuevo Laredo; Roberto Carlos Efraín Cepeda Ramírez, 14 de Victoria, y Oscar Lamberto Saucedo Huerta, 20 de Madero.

Aunque usted no lo crea, en Victoria se apuntaron tres suicidas: Horus César García Sánchez, Edgar Livier de la Sancha Porras y Alejandro Castrejón Calderón.

En Llera Don Héctor “El Sapo” de la Torre Valenzuela quiso repetir la historia de mieles pero la ciudadanía le dio la espalda. Al respetable solo se le traiciona una vez.

Dicen que en pueblo chico hay infierno grande, y es así que en Soto la Marina hubo dos, Antonio Medina Jasso y Ma. Irma Jasso Hernández; Jaumave con dos, Zelide Yojaira Córdova y Francisco Astello Zúñiga.

¿En dónde están hoy los valientes? No payasos como el tal Iglesias que se decía morenista y coordinador de la campaña de Claudia Sheinbaum en la frontera, algo no confirmado. Que renunció a Morena, para ir por la libre en 2027, sin ser militante.

Más payasos en el proceso 2022 por la gubernatura. Presentaron intención: Moisés Méndez Aguilar, Geovanni Francesco Barrios Moreno (me suena), Juan Enrique Flores Aguirre, Marco Antonio Elejarza Yáñez (me suena) y Fernando Antonio Iglesias Elizondo. Puro exhibicionista.

¿Qué pasó al final?, dejaron los rayones. El IETAM declaró desierto el proceso de independientes para Gobernador de Tamaulipas.

El espectáculo de la gran payasada lo hizo Francisco Chavira Martínez en 2016 cuando presuntamente jugó por la libre y, al final, se “unió” a Pancho Cabeza de Vaca a cambio de la secretaría del Trabajo.

Terminemos con el señor Iglesias. En 2023 se registró por el PRD como aspirante a la diputación distrito 11 con cabecera en Matamoros, pese que no tenía residencia. Quería llegar de gorra al Congreso local con el cuento de pertenecer a la minoría indígena.

Y más antes, en 2015, participó por el PRD tras la diputación federal por el IV distrito, cabecera Matamoros, sin tener arraigo.

En 2018-19 abundaron los soñadores: Once en total por diputaciones locales. El IETAM aprobó siete, pero solo uno se registró como candidato, Octavio Almanza Hernández, de Nuevo Laredo.

En 2021 hubo tantos payasos como Marggid Rodríguez Avendaño, hoy alto funcionario del IMSS, que quiso ser alcalde de Victoria.

Dejamos el tema porque no da para más. Siente más pena uno que ellos por el triste y miserable papel que hacen como aprendices de políticos.

Este jueves el Gobernador Américo Villarreal arrancará la Feria Tamaulipas, en que la novedad es que la autoridad no permitirá la interpretación de música que haga apología del delito o de delincuentes, mejor conocida como narcocorridos. Es una fiesta familiar.

Se presentarán, entre otros grupos, La Firma, el jueves 15; viernes 16, La Casetera; sábado María José y domingo Guerreras K-Pop. El lunes 19 habrá lucha libre; viernes 23 Los Invasores de Nuevo León; sábado Los Mier y cierra el domingo 90’s Pop Tour.

Que este 15 de octubre llega a Tamaulipas el jefe nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, en gira para “fortalecer” a su partido. Quiere adelantarse a Morena en nombrar coordinadores municipales de Defensa de la Patria. Estará en Victoria y Tampico. La pregunta es ¿y quién lo fortalecerá a él?. Aquí nadie lo conoce ni saben quién es. Por estos lugares nunca ha estado en territorio.

Más brillo para la UAT. Inició el proceso de patente de un biocompuesto elaborado con almidón, quitosano y fibras de framboyán, que combate la contaminación por metales pesados en los recursos hídricos. La innovación es liderada por María Fernanda González Arellano, egresada de Reynosa Aztlán.

Aborda directamente la problemática del cromo, un contaminante altamente tóxico, carcinógeno y de difícil eliminación. La investigadora diseñó una matriz biodegradable de alto beneficio y bajo costo. El trámite de patente estás en marcha.