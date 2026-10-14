Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Zoológico de Tamatán mantiene el resguardo temporal de diversas especies silvestres localizadas en distintos puntos del estado y analiza la posibilidad de incorporar algunos ejemplares asegurados por autoridades federales, informó el director de Parques y Biodiversidad, Luis Eduardo García Reyes.

Explicó que actualmente existe coordinación permanente con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), dependencia encargada de autorizar y determinar el destino de los animales rescatados o decomisados.

Como ejemplo, señaló que recientemente personal del zoológico acudió al municipio de Güémez para rescatar una cría de oso que fue localizada sola en un ejido y que no pudo ser reunida con su madre, por lo que permanece bajo cuidado especializado en Tamatán.

Asimismo, recordó que anteriormente se brindó atención a una guacamaya encontrada en condiciones críticas, mientras que otros ejemplares, principalmente felinos, han sido canalizados a instalaciones ubicadas en la zona fronteriza del estado.

Respecto a los animales asegurados en un rancho de Altamira, indicó que el caso es atendido por autoridades federales; sin embargo, el Zoológico Tamatán se puso a disposición para brindar resguardo temporal, principalmente a felinos, en caso de que así se determine.

Añadió que incluso se solicitó la asignación de algunas especies para que puedan permanecer en el zoológico, petición que continúa bajo análisis por parte de las instancias correspondientes.

García Reyes destacó la colaboración que mantienen con Ecopark en Reynosa y con el médico veterinario Elías Ibarra, quien ha participado en el rescate y atención de diversos felinos localizados en municipios fronterizos.

Señaló por último que la Comisión de Parques y Biodiversidad no ha detectado de manera directa la posesión irregular de fauna exótica por parte de particulares, aunque sí reciben reportes relacionados con la presencia de jaguares y otras especies silvestres, información que es canalizada a la Profepa para su seguimiento y eventual reubicación.