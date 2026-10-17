Por Agencias

Ciudad de México.- Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) detuvieron en Zapopan, Jalisco, a un hombre identificado como Luis Manuel “N”, El Ingeniero, señalado como responsable del diseño y construcción de túneles transfronterizos utilizados por el Cártel Jalisco Nueva Generación para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, principalmente desde Tijuana, Baja California.

El Ingeniero cuenta con cargos en San Diego, California, por conspiración para el tráfico de drogas, informó la institución castrense.

De acuerdo con los datos proporcionados, El Ingeniero es considerado miembro clave del CJNG y “operaba bajo las órdenes directas de Juan Carlos Valencia González, 03”, líder del CJNG tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, en febrero de este año.

La Defensa señaló que esta detención, que se puntualizó fue realizada ayer, fue consecuencia del trabajo de inteligencia de la institución que encabeza el general Ricardo Treviño Trejo.

Según la información dada a conocer, en el operativo habrían participado elementos de la Guardia Nacional y de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR).

En el operativo, las autoridades aseguraron armamento, droga y un vehículo, y posteriormente Luis Manuel “M” fue puesto a disposición de la FGR con sede en Guadalajara, Jalisco. (Gustavo Castillo García/La Jornada).