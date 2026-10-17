Por Redacción

Ciudad de México.- La Secretaría de Marina (Marina), a través de la Armada de México, por conducto de la Cuarta Región Naval, en estrecha coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la Fiscalía General de la República (FGR), brindó seguridad perimetral y apoyo táctico durante la ejecución de diligencias de cateo en diversos inmuebles en Mazatlán y Culiacán, Sinaloa.

Estas acciones se llevaron a cabo en el marco de la estricta cooperación interinstitucional para fortalecer las labores de investigación y procuración de justicia, orientadas a desarticular estructuras delictivas y combatir la impunidad en la entidad.

Durante el cumplimiento de una orden de cateo en el fraccionamiento Residencial Mangle Marina y Golf de este puerto, elementos navales establecieron un dispositivo de seguridad perimetral. Como resultado de la diligencia ministerial, se logró la detención de una persona del sexo masculino, así como el aseguramiento de ocho vehículos, numerario en moneda nacional, divisas extranjeras, una bolsa con aproximadamente 300 gramos de hierba verde con características a la marihuana, seis dispositivos de comunicación móvil, diversos dispositivos de almacenamiento digital.

En un segundo despliegue operativo en el poblado El Carrizal, se brindó cobertura de seguridad durante la inspección de dos inmuebles, donde las autoridades competentes aseguraron un arma de fuego larga, una bolsa con cartuchos, dos cajas con cartuchos de diversos calibres, tres bolsas que contenían una sustancia granulada con características similares a la metanfetamina, tres dispositivos de comunicación móvil, documentación personal y dispositivos de almacenamiento de datos.

A la persona detenida le fueron leídos sus derechos y, junto con lo asegurado, fue puesta a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica.

Con estas acciones, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México y autoridades del Gabinete de Seguridad, refrendan su compromiso de mantener una estrecha coordinación con las instituciones de seguridad y procuración de justicia, contribuyendo al fortalecimiento del Estado de derecho, la seguridad y el bienestar de las familias mexicanas, indicó la SSPC en un comunicado oficial. (Redacción).