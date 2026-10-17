Por Redacción

Tampico, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, a través de la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes, y Delitos contra las Mujeres por Razones de Género (FENNAM), cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Roberto “N”, por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual agravado.

La acción fue realizada por agentes de la Policía de Investigación el 15 de octubre de 2026, en la colonia Los Cedros, del municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas, en cumplimiento de un mandamiento judicial.

La persona detenida quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente, ante la cual se continuará con el procedimiento legal para determinar su situación jurídica conforme a derecho.