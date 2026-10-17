Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas participó en una reunión de trabajo virtual convocada a través de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), con la asistencia del Fiscal General de Justicia del Estado, Jesús Eduardo Govea Orozco, y la Lic. Krisna Judith Villado Mejía, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

El encuentro tuvo como objetivo establecer mecanismos de coordinación entre las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República (FGR) para atender los futuros requerimientos de la Comisión de Verificación de Integridad de las Candidaturas del Instituto Nacional Electoral (INE), en el marco del Proceso Electoral Concurrente 2026-2027.

Durante la reunión, en la que participaron Fiscales Generales y titulares de las Fiscalías Especializadas en Delitos Electorales de las distintas entidades federativas, se abordó la presentación y aprobación del Mecanismo de Coordinación para la participación de las fiscalías estatales en el procedimiento de verificación de integridad de candidaturas.

Con esta participación, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas refrenda su colaboración interinstitucional con las autoridades de procuración de justicia para atender, en el ámbito de sus respectivas competencias, los requerimientos relacionados con el próximo proceso electoral.