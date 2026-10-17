Por Redacción

Antiguo Morelos, Tamaulipas.- Personal de la Guardia Estatal atendió un accidente con volcadura sobre el kilómetro 192 de la Carretera Federal 80, a la altura de la entrada al ejido El Huizache, en el municipio de Antiguo Morelos.

El percance ocurrió cuando el conductor de una camioneta proveniente de El Naranjo, San Luis Potosí, y con destino a Tampico, perdió el control de la unidad al tomar una curva debido a las inclemencias del tiempo, lo que provocó que el vehículo derrapara, volcara y saliera de la cinta asfáltica.

En el lugar, paramédicos de Protección Civil brindaron atención médica y trasladaron a cuatro adultos y un menor de edad al Hospital General de Ciudad Mante para su valoración.

En tanto, los efectivos policiales implementaron un operativo de vialidad y señalización preventiva para garantizar el flujo seguro de los automovilistas que transitaban por la zona.