Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Las finales en la disciplina de futbol dentro de los Juegos Deportivos Interfacultades UAT 2026 Zona Centro, se encuentran listas, después de celebrarse con éxito los duelos de semifinales, donde los equipos de Alces FCEH pelearán por el título de esta edición, enfrentando a Zorros FCAV y Abejas UATSCDH, en la rama varonil y femenil, respectivamente.

La cancha del Estadio Universitario “Prof. Eugenio Alvizo Porras”, fue el escenario donde se celebraron los duelos por el pase a la gran final en la rama femenil, en donde la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano, se impuso sin problemas a Delfines de la Facultad de Enfermería Victoria, al vencerlas siete goles por cero.

Los goles de este duelo fueron obra de Keyla Córdova, Aurora Romero y Fernanda Cantú, además de Yesenia Medina y Brittany Salazar con dos goles cada una.

Por otro lado, Alces de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades y Dragones de la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante, empataron a un tanto en tiempo regular con goles de Fátima Montes y Alelí Ramírez, respectivamente, obligando a disputar el pase en la tanda de penales donde Alces se impuso seis por cinco para avanzar a la final.

En lo que se refiere a la rama varonil, Alces derrotó tres por uno a las Abejas, con goles de Milton Rodríguez, Néstor Torres y Juan Medina, además Leonardo Ramos marcó en su propia portería para darle el tanto al rival.

Además, Zorros de la Facultad de Comercio y Administración Victoria, se impuso dos por cero a los Vaqueros de la Facultad de Ingeniería y Ciencias con goles de Héctor Rangel y Leonardo Espinoza.

De esta manera quedaron definidas las finales de la competencia, mismas que se celebrarán en el Estadio Universitario el próximo viernes 16 de octubre, arrancando con la femenil a las 10:00 horas entre Alces FCEH y Abejas UATSCDH; y a las 12:00 horas en la varonil, Alces FCEH enfrentará a Zorros FCAV por el título de los Interfacultades 2026.