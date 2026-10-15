Por Agencias

Bogotá, Colombia. (Jairo Gómez/La Jornada).- Con una multitudinaria movilización en contra de Abelardo de la Espriella, la izquierda colombiana ganó este miércoles el primer pulso a la llamada “Patria Milagro” que impulsa el ultraderechista contra las reformas sociales y conquistas de los trabajadores logradas en el gobierno de Gustavo Petro.

Sesenta y siete días después de su posesión como presidente y sin tomar aún decisiones de fondo, las calles de las principales ciudades del país se colmaron de sindicalistas, estudiantes, líderes sociales y políticos de la oposición con una sola consigna: “Abelardo de la Espriella, el fascista, no la tiene fácil”.

Pese a las previas amenazas del ultraderechista de reprimir la protesta social, Bogotá, Medellín, Cali -bastión de la izquierda- y Pereira -azotada por el terremoto- desafiaron al gobierno con cientos de colombianos en las calles.

Con caricaturas que advertían la figura de De la Espriella apuntando con un arma y describiéndolo como socio de Alex Saab, hoy preso en Estados Unidos, hasta leyendas que decían “no al intervencionismo de Trump en Colombia”; “No somos patio trasero de nadie”; se clamaban consignas por el respeto y financiación de la educación pública, la salud y la devolución de las tierras a los campesinos.

Muchos de los manifestantes en Bogotá, que desafiaron un fuerte aguacero, se vistieron con banderas palestinas y rechazaron la apertura de relaciones con Israel: durante el paisaje de la marcha se veían símbolos israelíes manchados de sangre, justo el mismo día que Colombia abría su embajada en Jerusalén.

“Este gobierno antidemocrático quiere acabar con la reforma laboral, la reforma pensional y el salario mínimo vital que tanto progreso provocó en las clases pobres y medias de nuestro país, y no lo vamos a permitir”, sentenció el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Fabio Arias, uno de los convocantes.

Como si se tratara de una catarsis y se despojaran de la ansiedad que produjo la derrota del pasado 21 de junio, producto de un fraude, según denuncias de abogados e ingenieros informáticos, la izquierda salió a reclamar los cambios sustanciales que se hicieron durante el gobierno de Gustavo Petro.

En cabeza de la marcha, junto a las organizaciones sociales, el izquierdista Iván Cepeda, líder del Pacto Histórico, dijo que “pese a las múltiples acciones y amenazas para intimidar a la movilización social, hoy le hemos demostrado a De La Espriella que no nos va a aterrorizar”.

Según Cepeda el ultraderechista pretende “asfixiar a la gente, pisotear el salario mínimo vital y acabar con la reforma agraria”, y aseguró que “esto es apenas el comienzo y no lo vamos a permitir”.

No obstante, haberse blindado contra la protesta social, vía decreto, y anunciar la presentación al congreso de la ley Antiterrorista 24 horas antes de las marchas, la izquierda y las organizaciones sociales le ganaron el primer pulso a Abelardo de la Espriella, quien hoy enfrenta serias críticas por el lento e ineficaz apoyo a las víctimas del terremoto del pasado 10 de agosto, amén de no rendir cuentas sobre el llamado “fondo milagro”, que administra su esposa. (La Jornada/Ap).