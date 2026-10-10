Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Jesús Eduardo Govea Orozco, aseguró que se realizan esfuerzos extraordinarios para atender la crisis de desapariciones, aunque reconoció que para las familias muchas veces los avances no son suficientes.

Destacó que la puesta en operación del Centro de Identificación Forense de Altamira será clave para abatir el rezago en la identificación de restos humanos y dar respuesta a las demandas de colectivos y madres buscadoras.

El funcionario explicó que la Fiscalía enfrenta retos adicionales, como la falta de especialistas certificados en antropología y arqueología forense, disciplinas fundamentales para la investigación de desapariciones.

“No se trata solo de contratar personal, sino de contar con profesionales certificados, lo cual es un reto mayor en Tamaulipas”.

Detalló que se han realizado acciones concretas, como la entrega de seis vehículos a la Fiscalía Especializada en Desapariciones y la contratación gradual de personal con controles de confianza. “Es un esfuerzo modesto, pero significa mucho para quienes participan en operativos de búsqueda”.

En cuanto a resultados, informó que la Fiscalía General de Justicia mantiene un índice de 65 a 70% de localización de personas en lo que va del año, y en mediciones diarias se alcanza una productividad superior al 120% en búsquedas y localizaciones.

“Es una tendencia sostenida a la baja en desapariciones, con cifras de localización mayores que en otros periodos”.

Govea Orozco destacó la reunión sostenida ayer con colectivos de búsqueda y familiares de desaparecidos, quienes previamente se habían manifestado en Ciudad Victoria. Señaló que el encuentro dejó impresiones positivas, pues se plantearon acciones inmediatas como la contratación de más personal especializado y la dotación de recursos materiales para fortalecer los operativos.

“En lo corto se pueden satisfacer aspectos más al alcance, como buscar más personal para apoyo en búsqueda y dotar de vehículos y otros recursos. Dependerá de la disposición presupuestal, pero se va a hacer”.

Con este acercamiento, la Fiscalía busca consolidar un canal de diálogo permanente con los colectivos, en el entendido de que la atención a la crisis de desapariciones requiere tanto voluntad institucional como la participación activa de las familias que día a día impulsan las búsquedas.