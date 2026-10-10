Por Agencias/Redacción

El coordinador del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Fabián Vázquez, informó que se prevé que el huracán Simon alcance este viernes la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson y se intensifique a categoría 4 el sábado, lo que ocasionaría lluvias extraordinarias en Jalisco y Colima.

El acumulado de precipitaciones durante el fin de semana podría superar los 350 milímetros en Guerrero, la costa de Michoacán, todo el estado de Colima y el litoral de Jalisco, por lo que llamó a la población a “estar preparados por los eventos tan intensos de precipitación durante el fin de semana”.

Indicó que se prevé que Simon alcance la categoría 4, con vientos sostenidos de 230 kilómetros por hora y rachas de hasta 280 kilómetros por hora.

“Durante esta intensidad se mantendría al menos el día sábado y el domingo por la mañana estaría ingresando a la costa de Jalisco, donde estaría impactado con vientos de 215 y rachas de 260 km/h”, detalló.

Para el sábado, señaló, “estamos esperando lluvias extraordinarias que pudieran superar los 250 milímetros en tan sólo 24 horas” en Jalisco y Colima, así como precipitaciones torrenciales en Michoacán e intensas en algunas regiones de Nayarit, conforme el ciclón se acerque a las costas.

El domingo se prevén nuevamente lluvias extraordinarias, con acumulados superiores a 250 milímetros en las costas de Jalisco y Colima, además de precipitaciones intensas en el litoral de Nayarit y muy fuertes en Sinaloa.