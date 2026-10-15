Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Tamaulipas consolida su posición como uno de los destinos del noreste de México con mayor afluencia de visitantes por carretera, lo que refleja el atractivo cada vez mayor del estado y lo reafirma como punto de paso estratégico y destino preferido para familias y viajeros.

Tan solo en lo que va del año al corte del 13 de octubre, se ha brindado atención a 22,387 turistas, se han recibido 1,388 llamadas y se han brindado 6,360 servicios, informó Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de Tamaulipas.

“Para mejorar la atención de los millones de personas que circulan por las vialidades del estado, se busca incrementar el número de unidades y personal de los Ángeles Verdes, lo que permitirá ampliar la cobertura en los tramos de mayor tránsito y reducir los tiempos de respuesta”, indicó.

Con el fortalecimiento del servicio, se busca ofrecer mayor respaldo a los viajeros desde su ingreso al territorio tamaulipeco y brindar asistencia en las principales rutas del estado.

Hernández Rodríguez indicó que este programa de asistencia vial y turística ofrece apoyo mecánico básico, orientación, información turística y acompañamiento en situaciones de emergencia, generando mayor confianza entre los visitantes, garantizando que su recorrido por Tamaulipas sea más seguro, cómodo y sin contratiempos.

Refirió que estas acciones forman parte de una estrategia integral impulsada por el Gobierno de México de la presidenta Claudia Sheinbaum y del Gobierno de Tamaulipas que preside el gobernador Américo Villarreal Anaya para cuidar a quienes eligen recorrer nuestras carreteras.

Por último señaló que Tamaulipas sigue apostando por la seguridad y la atención de calidad, con más Ángeles Verdes en las carreteras, el estado reafirma su compromiso de recibir a cada visitante con la hospitalidad y mayor tranquilidad en cada viaje.