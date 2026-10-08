Por Redacción

Tampico, Tamaulipas.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) hizo la presentación oficial de la nueva Licenciatura en Gestión y Analítica de Datos (LGAD), una carrera innovadora diseñada para convertir la información estratégica en decisiones inteligentes y formar a los nuevos líderes del desarrollo tecnológico e industrial.

El programa educativo, que dará inicio en enero de 2027, será impartido por la Facultad de Comercio y Administración de Tampico (FCAT), sumándose así a la apertura de carreras que está impulsando el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, para responder a los retos actuales con una visión educativa transformadora y de vanguardia.

La presentación de la nueva carrera se llevó a cabo en el evento de Open House encabezado por la directora de la FCAT, Laura Esther Jiménez Ferretiz, ante estudiantes de nivel medio superior que acudieron para conocer la oferta educativa de este plantel ubicado en el Centro Universitario Sur de la máxima casa de estudios de Tamaulipas.

Durante la jornada realizada en el Aula Magna, la Dra. María Inés Salas Rubio, profesora de la FCAT, impartió a los jóvenes una conferencia para exponer en detalle la malla curricular del programa educativo. Asimismo, se contó con la participación de un grupo de especialistas de Google Developer Group Cloud Mexico City, quienes expusieron temas relacionados con la nueva licenciatura, como inteligencia artificial, cultura de datos, innovación y transformación empresarial.

El plan de estudios tiene como propósito que el alumnado desarrolle competencias clave en inteligencia artificial aplicada a negocios (aprendizaje automático y automatización de procesos), analítica de datos (inteligencia de negocios, big data y minería de datos) y negocios digitales (marketing digital, comercio electrónico e innovación empresarial).

La formación se fortalece con el dominio de herramientas tecnológicas de vanguardia como Python, SQL, Power BI, Cloud Computing, CRM y ERP, garantizando una instrucción integral, práctica y orientada a resultados.

Como parte del sello distintivo de la UAT, los egresados podrán obtener certificaciones profesionales y vinculación directa con el sector productivo en áreas como logística, puertos, dependencias gubernamentales, proyectos de ciudades inteligentes y corporativos multinacionales, además de contar con habilidades para emprender sus propias startups o consultorías independientes.

Con este lanzamiento, la UAT reafirma su compromiso con la excelencia educativa, el perfil humanista e innovador y la articulación estratégica con el sector productivo, consolidándose como la institución pionera en formar el talento que guiará el futuro de los negocios digitales.