Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con el objetivo de fortalecer las acciones orientadas al bienestar emocional y la salud mental de las y los jóvenes tamaulipecos, se llevó a cabo una sesión más de la estrategia “El ABC de las emociones: salud mental para las y los jóvenes” en el plantel Victoria del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP Tamaulipas.

Igor Crespo Solís, subsecretario de Educación Media Superior y Superior de Tamaulipas, expresó que se efectuó una lectura compartida de la obra “KUKANA INI / De la tristeza”, de la escritora Nadia López García, con el propósito de fomentar la reflexión, la empatía y el diálogo entre la comunidad estudiantil.

Explicó que, a través de esta dinámica, se genera un espacio de confianza y sana convivencia, donde las y los jóvenes pueden reflexionar sobre el mensaje de las lecturas, compartir sus inquietudes y reconocer la importancia de la empatía, el respeto y el acompañamiento emocional dentro de su formación académica y personal.

Por su parte, Fernando Arizpe Pedraza, director general del CONALEP Tamaulipas, señaló que este ejercicio de acercamiento con las y los estudiantes es fundamental, ya que busca promover el reconocimiento y la expresión saludable de las emociones, previniendo conductas que pongan en riesgo la salud emocional y física de los estudiantes.

Estas acciones forman parte del compromiso de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, que dirige Miguel Ángel Valdez García, de impulsar una educación integral y humanista, alineada con la estrategia nacional de atención a la salud mental, en donde se construyan entornos escolares seguros, inclusivos y favorables para el desarrollo de las juventudes tamaulipecas.

La Estrategia Nacional “El ABC de las emociones: salud mental para las y los jóvenes” forma parte de la política educativa impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y respaldada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, que se implementa en la entidad a través de la Secretaría de Educación.