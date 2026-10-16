Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Imelda Sanmiguel Sánchez, reconoció su interés por contender por la alcaldía de Nuevo Laredo en 2027 y aseguró que estará disponible para participar si su partido la considera el perfil adecuado.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de buscar la candidatura, la legisladora señaló que ha mantenido diálogo tanto con la dirigencia nacional como estatal del PAN para analizar los perfiles que podrían representar al partido en las próximas elecciones.

«Si el PAN así lo desea, yo ahí voy a estar», expresó la congresista neolaredense.

Sanmiguel destacó que durante más de dos décadas ha permanecido dentro de las filas de Acción Nacional, partido con el que, dijo, comparte principios y valores que han guiado su carrera política.

Asimismo, señaló que diversas mediciones realizadas recientemente arrojan resultados favorables para su imagen pública, particularmente por la ausencia de opiniones negativas entre los ciudadanos consultados.

“Hemos hecho algunas mediciones en donde no tengo porcentaje de negativos, que eso es muy importante para entrar a una elección», afirmó.

La parlamentaria de oposición consideró que su trayectoria en los distintos cargos que ha desempeñado dentro del partido y en la función pública le permite contar con credenciales para aspirar a nuevas responsabilidades.

Ante la insistencia sobre si le interesa gobernar Nuevo Laredo, respondió que sí existe esa aspiración.

«Claro, siempre cualquier político quiere gobernar su ciudad. Finalmente yo toda mi vida he estado en Nuevo Laredo, tengo un amor por Nuevo Laredo y si el partido así me lo desea y me lo pide, pues yo estaría representándolo», sostuvo.

Respecto a los perfiles que deberán presentar los partidos rumbo a los próximos procesos electorales, Sanmiguel afirmó que la unidad y los resultados de gobierno serán factores fundamentales para mantener la confianza ciudadana.

En ese sentido, defendió el desempeño de los gobiernos emanados de Acción Nacional y aseguró que los ciudadanos reconocen el trabajo realizado por las administraciones panistas.

Reiteró que, de acuerdo con las mediciones de opinión que ha revisado, mantiene una evaluación favorable entre la población, sin registrar indicadores negativos.