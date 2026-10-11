Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El IMSS está en crisis, tanto que sus trabajadores traen de cabeza al supremo gobierno y no digamos los 23 millones de afiliados cuya salud y otros beneficios dependen del buen funcionamiento del organismo, pero como no es así, los conflictos se multiplican. En tiempo real miles protestan por la situación que consideran insoportable. Y es que ni siquiera cuentan con insumos, tampoco hay medicinas ni personal suficiente además de los sueldos que alcanzan grado de indigencia.

Es un movimiento toca fibras delicadas y nada tiene que ver con el sindicalismo oficial ya que se originó en la disidencia que reclama mejores condiciones laborales en todos los sentidos dado que su representación formal, encabezada por el diputado morenista Rafael Olivos, prefiere cumplir con su partido y servir a las autoridades que buscar beneficios para sus compañeros. Es un asunto que esta semana podría alcanzar niveles insospechados por el llamado a la marcha nacional el martes trece.

Las pláticas con la secretaria de Gobernación han fracasado. Era de esperarse si al frente de la dependencia permanece Rosa Icela Rodríguez quien a pesar de las reiteradas evidencias de incapacidad Doña Claudia la sostiene en el cargo, más por recomendación de AMLO que por lo útil que podría ser al proyecto transformador. Lo cierto es que por ahí no hay solución alguna, por el contrario, pues se desprecia lo que sin duda significa seria advertencia para cumplir con la promesa de procurar salud de excelencia a millones de familias.

Las protestas que se generalizan dan al traste con la publicidad exagerada hacia el IMSS. En este sentido ni cómo negar los amplios espacios dedicados en “las mañaneras” que molestan debido a que las cifras resultan falsas frente a hechos que demuestran que solo se trata de ponderar a personajes de la 4T. Entre ellos Zoé Robledo Aburto, individuo sobreviviente del sexenio anterior convertido en artista de la pantalla chica por obra y gracia de reiteradas apariciones y honores inmerecidos. Ahora sabemos que el director del IMSS es solo “payasito de la tele”. Es el mismo al que se le siguen muriendo bebés por la insalubridad y descuido que prevalece en la totalidad de los hospitales. Son de verdad lamentables los casos que indignan y muestran la irresponsabilidad del sujeto de marras consentido del poder.

Es condenable, por otra parte, que quienes han salido a protestar, sean reprimidos. Este viernes sucedió en diversos lugares incluida la CDMX, Guadalajara y Monterrey, lo cual resulta contradictorio a lo dicho por el gobierno en relación con el respeto a la libertad de expresión y al derecho de manifestarse. Sea que la medida seguramente agravará más la situación. Recordéis que a finales del 64 y octubre del 65 un movimiento similar se registró, donde, por cierto, el líder más visible fue Norberto Treviño Zapata, ex gobernador del estado quien incluso fue perseguido y enjuiciado por órdenes de Gustavo Díaz Ordaz y aunque no pisó la cárcel, quedó marcado como “agitador” y obviamente limitado en sus derechos políticos. Ello no obstó para que más tarde Luis Echeverría lo nombrara director del INPI (Instituto Nacional de Protección a la Infancia), titular de la delegación Miguel Hidalgo del entonces DDF y embajador en Italia.

Quedamos en que este martes trece habrá manifestación en todo el país contra quienes dirigen el IMSS y se entiende que también contra el gobierno federal que no resuelve las exigencias elementales para mejorar la salud pública. Ya veremos que resulta, por lo pronto seguirán los plantones y paralización de las ciudades más importantes. En este aspecto no se requiere mucha ciencia para suponer que el ciudadano de a pie, a pesar de las molestias de movilidad, respalda las protestas que tienen el objetivo de alcanzar si no la excelencia en la materia, al menos avanzar en uno de los propósitos sustanciales de justicia social. Y en cuanto a Rosa Icela Rodríguez y Zoé Robledo Aburto, es hora de que, por el bien de todos, La Jefa les diga “bye, bye y gracias por participar”.

Por otra parte. A lo mejor a usted ni le importa, pero este sábado se reunió el consejo nacional de Morena en un escenario de mucha palabrería mientras los ambiciosos (as) se arañan hasta en las partes nobles para lograr nominaciones a cargos de elección. Anote que son muchos(as) los resentidos (as) que buscarán venganza al quedar relegados(as) por mandato superior o en obediencia de intereses inconfesables.

SUCEDE QUE

Si por desgracia cae al IMSS rece pa’ salir con vida.

Y hasta la próxima.