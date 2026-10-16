Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, aseguró que Morena incumplió las principales promesas que hizo a la ciudadanía y sostuvo que ese partido mantiene una asociación con el crimen organizado, además de señalar el deterioro del sistema de salud en el país.

Durante una conferencia de prensa realizada en la sede estatal del PAN en esta capital, Romero Herrera refrendó asimismo el respaldo del Comité Ejecutivo Nacional a la nueva dirigencia encabezada por Gloria Garza y César Verástegui Ostos.

Entre los temas que expuso, el dirigente nacional hizo referencia al caso del denominado huachicol fiscal y afirmó que representa uno de los mayores esquemas de corrupción descubiertos en el país.

Al abordar el tema de la seguridad, lanzó una de las críticas más severas contra el partido gobernante.

«Morena instituyó su asociación con el crimen organizado en este país», declaró.

En este orden de ideas, el dirigente panista afirmó que Acción Nacional ya trabaja con miras al proceso electoral de 2027, al que calificó como una elección determinante para el futuro de las familias tamaulipecas.

«El año 2027 no es un año de políticos, ni de candidatos, ni de banderas, ni de partidos políticos; es un año crucial para la vida de la gente», expresó el también legislador federal.

Romero Herrera sostuvo que los ciudadanos evaluarán temas fundamentales como la seguridad, las oportunidades para los jóvenes y la calidad de los servicios de salud.

En ese sentido, criticó las condiciones actuales del sistema sanitario al asegurar que existen deficiencias incluso para brindar atención básica a la población.

«Eso es lo que está pasando en Tamaulipas y en el país. Ya no digamos una cama o un quirófano, una silla en donde se pueda sentar», señaló al referirse a la atención que reciben adultos mayores en hospitales públicos.

Asimismo, acusó a Morena de haber fallado en sus compromisos de combatir la corrupción, reducir la inseguridad y mantener una política de austeridad gubernamental.

Romero Herrera aseguró que existe un creciente descontento ciudadano hacia los gobiernos morenistas y afirmó que Acción Nacional recorrerá el estado para escuchar las demandas de la población y construir una estrategia rumbo a las elecciones de 2027.

Finalmente, anunció el nombramiento de perfiles que encabezarán los trabajos de organización territorial y acercamiento ciudadano en distintas regiones de Tamaulipas, como parte de la preparación electoral del partido.