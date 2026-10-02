Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), Mario Rebolledo Urcadiz, aseguró que tras las recientes lluvias e inundaciones en la zona sur del estado se mantiene un monitoreo permanente del agua y de los posibles riesgos sanitarios, descartando que exista un derrame de hidrocarburos en el río Pánuco.

Al respecto, aclaró que lo ocurrido fueron residuos arrastrados por las lluvias en patios de establecimientos que manejan hidrocarburos. “De eso a que haya un derrame de crudo es muy diferente y no tiene nada que ver”, puntualizó.

El funcionario detalló que las lluvias provocaron desbordamientos en la zona conurbada, pero las plantas de la Comapa del sur del estado aplican procesos de cloración y tratamiento químico al agua antes de distribuirla a la población.

La COEPRIS verifica que los niveles de cloro sean adecuados y, en caso contrario, levanta actas de verificación sanitaria para que se corrija de inmediato.

“Ahorita todo está tranquilo, no hemos encontrado nada fuera de norma. El agua que se distribuye está en condiciones seguras para consumo”.

Rebolledo subrayó que la prioridad es garantizar que el agua que llega a los hogares no represente un riesgo sanitario, especialmente después de fenómenos naturales como inundaciones.

Explicó que la COEPRIS forma parte de un sistema federal sanitario que protege a la población en cuatro rubros: agua, alimentos, medicamentos y establecimientos de salud. En este marco, durante el último año se realizaron más de 65 mil verificaciones de establecimientos y 35 mil muestreos de agua y alimentos, además de la revisión de cerca de 500 puntos estratégicos de agua en Tamaulipas.

Finalmente, reiteró que la COEPRIS mantiene campaña permanente de vigilancia y coordinación con autoridades estatales y federales para atender cualquier contingencia.