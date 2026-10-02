Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El director de la UNEME DEDICAM Victoria, Jorge Luis Quintero, informó que Tamaulipas, a nivel nacional, ocupa el lugar 12 en detecciones y el octavo, en muertes por cáncer de mama, como resultado de las campañas permanentes de prevención y concientización que se realizan en el estado.

El especialista explicó que los factores de riesgo -como alimentación, sedentarismo, falta de ejercicio, número de embarazos y ausencia de lactancia- son predisponentes pero no determinantes. “Lo más importante es la detección a tiempo. Una mastografía puede salvar la vida de una mujer”.

Quintero destacó que la sociedad ha cambiado su percepción y que incluso los hombres muestran mayor conciencia sobre la importancia de la prevención. “Aquel machismo tan arraigado ha ido hacia atrás. Hoy los hombres entienden que la salud de la mujer es vital para la familia”.

Precisó que la UNEME Victoria mantiene campaña permanente los 365 días del año, lo que ha permitido reducir la mortalidad. “En 2025 se registraron 365 muertes por cáncer de mama en el estado; actualmente llevamos 167. Vamos avanzando mucho en la detección oportuna”.

A nivel nacional, Tamaulipas ocupa el 12º lugar en detecciones y el 8º en muertes, lo que refleja que aunque se diagnostican más casos, la prevención ha logrado disminuir la letalidad.

Quintero advirtió que en los hombres, aunque los casos son menos frecuentes, la mortalidad es tres veces mayor que en las mujeres debido a la falta de tejido mamario, lo que facilita la metástasis.

“Cuando se detecta en un hombre, la evolución es muy rápida”, explicó.

El funcionario reconoció el trabajo coordinado con el IMSS Bienestar y con el gobierno estatal para intensificar las campañas y garantizar atención inmediata a las pacientes.

Finalmente, reiteró que la cultura de la autoexploración y la revisión médica periódica es la herramienta más efectiva para reducir muertes innecesarias.