Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, a través de elementos de la Policía de Investigación, llevó a cabo el operativo CARBACK II, con el objetivo de investigar, prevenir y combatir el Robo de Vehículos, mediante acciones de búsqueda, verificación e identificación de unidades con reporte de robo o con irregularidades en sus datos de identificación vehicular.

Las acciones se realizaron del 28 de septiembre al 9 de octubre de 2026, como parte de la colaboración interinstitucional, con intervenciones en los municipios de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Victoria, El Mante, Tampico, Río Bravo, Miguel Alemán, Valle Hermoso, Tula, Güémez y San Fernando.

Como resultado de estos operativos, se recuperaron 28 vehículos y se detuvo a 10 personas. Asimismo, en el marco de estas acciones, se detuvo a José Arturo “N”, quien contaba con una Orden de Aprehensión vigente por el delito de Homicidio Calificado. También se detectaron tres unidades con placas sobrepuestas y se llevaron a cabo dos cateos, como parte de las diligencias relacionadas con las investigaciones.

Las acciones permitieron identificar vehículos con reporte de robo, así como unidades que presentaban irregularidades en sus datos de identificación o documentación. Los vehículos asegurados quedaron a disposición de la autoridad competente para el seguimiento de las investigaciones correspondientes y la determinación de su situación jurídica, conforme a derecho.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas refrenda su compromiso de fortalecer las acciones de investigación y prevención del delito, así como de implementar estrategias operativas coordinadas para la recuperación de vehículos con reporte de robo y el combate a las conductas delictivas relacionadas con este ilícito, indicó la dependencia en su versión oficial.