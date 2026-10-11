Por Redacción

Reynosa, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, a través de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión (UECSE), informó que derivado de labores de investigación relacionadas con denuncias por el delito de extorsión en perjuicio de establecimientos comerciales y empresas de este municipio, personal del Grupo Especial logró la detención de tres hombres presuntamente relacionados con estos hechos.

La intervención se llevó a cabo en atención a la denuncia de un trabajador de una empresa dedicada a la venta de productos cárnicos, quien manifestó ser víctima de extorsión y señaló que le exigían semanalmente la entrega de dinero en efectivo. Ante esta situación, solicitó el apoyo de los agentes de la Policía de Investigación.

Tras recabar información sobre las circunstancias de los hechos, el personal del Grupo Especial implementó labores de vigilancia y seguimiento que permitieron ubicar el punto de encuentro e intervenir ante la presunta comisión del delito.

Como resultado del operativo, fueron detenidos Juan Carlos “N”, Luis Ángel “N” y Edgar Mariano “N”.

Asimismo, otras dos víctimas reconocieron a los detenidos, quienes presuntamente son responsables de extorsionarlas y señalaron que también les exigían pagos semanales.

Las personas detenidas quedaron a disposición de la autoridad competente, la cual determinará su situación jurídica conforme a derecho.