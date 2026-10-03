Por Redacción

Gómez Farías, Tamaulipas.- Con la finalidad de prevenir accidentes provocados por el aumento en el nivel de agua, personal de la Guardia Estatal perteneciente a la Coordinación Municipal Gómez Farías implementó el Plan Tamaulipas.

A través de este plan de apoyo a la población, se realizaron recorridos de seguridad y vigilancia para supervisar la crecida del Río Azteca y el río que cruza desde el ejido Plan de Guadalupe al ejido Lázaro Cárdenas.

Hasta el momento, ambos cuerpos de agua presentan niveles que no representan un riesgo para la población.