Por Redacción
Gómez Farías, Tamaulipas.- Con la finalidad de prevenir accidentes provocados por el aumento en el nivel de agua, personal de la Guardia Estatal perteneciente a la Coordinación Municipal Gómez Farías implementó el Plan Tamaulipas.
A través de este plan de apoyo a la población, se realizaron recorridos de seguridad y vigilancia para supervisar la crecida del Río Azteca y el río que cruza desde el ejido Plan de Guadalupe al ejido Lázaro Cárdenas.
Hasta el momento, ambos cuerpos de agua presentan niveles que no representan un riesgo para la población.
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