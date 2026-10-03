Por Agencias

Ciudad de México-. El Instituto Nacional Electoral (INE) prepara un “operativo nacional” para generar estimaciones de votación y participación ciudadana la misma noche de la elección del 6 de junio, mediante conteos rápidos de los comicios de gubernaturas.

En coordinación con los 17 organismos públicos locales en donde habrá elecciones de gobernador, el INE preparará las muestras y simulacros de los conteos.

“A partir de este esquema, el INE desarrollará los ejercicios bajo criterios científicos, metodológicos, técnicos y operativos comunes, con el propósito de uniformar los procedimientos de diseño de muestras, recolección, transmisión y procesamiento de datos, además de estimar las tendencias de votación de las candidaturas y los porcentajes de participación ciudadana la noche misma de la elección”, dijo el órgano electoral.

Los trabajos prevén la integración del Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos, instancia encargada de realizar el diseño muestral, seleccionar los modelos aleatorios de casillas y elaborar las estimaciones estadísticas correspondientes a cada una de las elecciones de gubernatura previstas para 2027.

De manera paralela el Instituto establecerá los mecanismos de coordinación con los organismos de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas, para la implementación de los Conteos Rápidos en cada entidad. (Fabiola Martínez/La Jornada).