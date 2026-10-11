Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En el marco de la visión impulsada por el rector Dámaso Anaya Alvarado para fortalecer la vinculación y contribuir al desarrollo regional, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), a través del Centro de Innovación y Transferencia del Conocimiento (CINOTAM), participa en el Diplomado Interinstitucional de Economía Social y Solidaria (ESS) 2026.

Esta iniciativa de vanguardia, que reúne los esfuerzos de destacadas instituciones académicas y organismos públicos, surge de una colaboración estratégica entre la UAT, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Secretaría de Economía del Estado de Tamaulipas.

El diplomado, que se desarrolla del 28 de septiembre al 9 de diciembre de 2026, contempla un total de 100 horas de formación, mediante una estructura académica que combina sesiones teóricas impartidas en tiempo real con actividades de trabajo independiente en línea.

El propósito central es fortalecer las competencias teóricas, metodológicas y prácticas para impulsar alternativas económicas sustentadas en la cooperación, la participación colectiva, la gobernanza y la sostenibilidad.

El éxito de la convocatoria se refleja en la integración de más de 300 participantes procedentes de diversas regiones de México y de seis países de América.

El programa formativo se compone de cuatro módulos fundamentales estructurados para fortalecer el sector. Dentro de estos, y en coordinación con la Secretaría de Economía estatal, la UAT impartirá el Módulo 3. “Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Economía Social y Solidaria», el próximo mes de noviembre.

Durante este bloque, especialistas de la máxima casa de estudios abordarán temáticas críticas para la consolidación de proyectos territoriales, tales como diagnóstico social, gobernanza legal, modelos de negocio, estrategia financiera y desarrollo de cadenas de valor.

La participación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en este programa fortalece la colaboración con instituciones académicas y organismos públicos, al tiempo que contribuye a la generación y transferencia de conocimiento orientado a atender necesidades y oportunidades de los territorios.

Con estas acciones, la UAT refrenda su compromiso con una educación vinculada con el entorno y con la generación de iniciativas que favorezcan la innovación y la construcción de alternativas económicas con impacto social.