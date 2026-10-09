Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Luego de varias horas de incertidumbre, de la difusión de una convocatoria falsa (se refería a Puebla), por fin Morena publicó este jueves las reglas para designar a los coordinadores municipales de defensa de la 4T en Tamaulipas.

Y se vino la locura en los cuarteles de quienes creen que, al ocupar las coordinaciones, en automático se convertirán en candidatos y alcaldes.

Las convocatorias son parecidas, igual solicitud, carta compromiso, autorización para que los órganos del INE los investiguen, respeto a la paridad de género. Pero tenía que ser la de Tamaulipas.

A media mañana el presidente del Consejo Estatal guinda, Rómulo Pérez, salió a serenar a los morenos diciendo que el documento que difundieron algunos medios, era fake. Y lo era.

Hay desesperación, tanto como si madrugar en el registro les ayudara a ganar puntos. La mayor presión viene de alcaldes que quieren dejar sucesor para proteger los estados de cuenta de sus ayuntamientos. La sospecha es que se sirvieron con la cuchara grande y buscan herederos fieles.

Mucho nervio. Algunos quieren ejercer “minimaximatos”, el poder tras el trono, o de plano darle continuidad a los cacicazgos.

Necesitan serenarse y no aparecer como vulgares ambiciosos. No tendrán que acarrear gente ni hacer logística. Todo será en línea. Los papeles ya deben tenerlos, y da lo mismo que los manden este jueves que la próxima semana. Hay tiempo hasta el 18 de octubre.

La llamada “feria del hueso” de hoy no tiene parecido a la era priísta. En aquellos días había disciplina y la mayoría se iba con la “cargada” sin chistar. Hoy esperan las convocatorias para inconformarse y exigir.

Las coordinaciones municipales y distritales (locales) no se ganarán por mucho madrugar en la conexión de Internet. La ansiedad desmedida puede terminar exhibiéndolos ante la opinión pública como políticos más interesados en buscar nóminas y presupuestos que en representar un proyecto de gobierno.

Antes de llegar a coordinadores, necesitan controlar sus propios nervios ¿nombres? Usted y yo los conocemos, amigo lector.

Es la de municipales, falta la de distritales. Una persona puede aspirar a las dos, pero no en dos municipios.

Lo que sí, es que vienen las renuncias de funcionarios administrativos del gobierno del Estado con interés en participar. Diputados y alcaldes no necesitan pedir licencia.

Y le dimas una “vuelta” a la resolución del TRIFE sobre las boletas electorales “planchadas”. Los magistrados determinaron que no serán tomadas en cuenta a la hora del cómputo en casilla y distritales.

Escándalo en un vaso de agua ¿cuántas puede haber en una elección?.

Las planchadas se refieren a boletas que no presentan ningún doblés físico, y que los magistrados determinaron que, si no las doblas, no caben en la ranura de las urnas, a lo que se preguntaron ¿cómo llegan ahí?.

Tormenta en la nada ¿cuántas puede haber en esa condición?. Las urnas embarazadas quedaron en el olvido, fueron instrumento priísta de aquellos fraudes históricos.

Los partidos de oposición Somos, PAZ, PRI, MC y PAN se fueron sobre el INE que determinó que esos votos serían válidos. Argumentaron en torno a posibles mapacherías. Pero los fraudes ya no se hacen con tanto descaro, los “ingenieros” se modernizaron.

Y nos dan cuenta de algunos paisanos que asistieron a la ceremonia del 15 aniversario de Morena en el Auditorio Nacional. Fueron encabezados por la jefa estatal, Lupita Gómez, y el jefe del Consejo, Rómulo Pérez.

Quien sabe cómo el haría para justificar su falta a la chamba en Palacio de Gobierno, pero también acudió el coordinador de Oficinas Fiscales, Marcelo Olán Mendoza, mejor conocido en Reynosa como El Tabasqueño.

Por cierto, otro escándalo se armó en esa frontera al chocar en presunto estado de ebriedad, en camioneta oficial que tribulaba, el jefe de Obras Públicas, Eduardo López Arias, uno de los más viables precandidatos a la sucesión municipal, vía Morena.

Como que la actividad política les genera sed de alcohol. Hay otro suspirante, este de Nuevo Laredo, al que de plano algunos le dicen El Robalo porque casi siempre anda “a media agua”.

Hablando de precandidatos, de Tula nos informan que el más popular para ganar la encuesta interna de Morena es el diputado Francisco Hernández Niño. Tiene el antecedente que incluso le ganó a Los Trukos el distrito con cabecera en Xicoténcatl, en 2024. Es diputado por mayoría.

Como le habíamos informado, el TRIELTAM se dispone a sesionar este viernes. Al tema que le ordenaron de la Sala Monterrey, promovido por la priísta Mayra Ojeda Chávez, le agregarán otros dos expedientes, uno de Josefa Edith Mata Gracia, en contra de resolución del IETAM, y tres de Omeheira López Reyna, panista que trató de frenar la elección que llevó al CDE a Truko Verástegui y Gloria Garza.

Es un asunto ya juzgado. No hay forma de echar reversa a la renovación del estatal panista, a pesar de que también hay expedientes en el ámbito federal.