Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió por unanimidad revocar el lineamiento del INE que permitía contabilizar las llamadas “boletas planchadas”, cuyo fallo fue recibido con entusiasmo por la presidenta estatal del PAN, Gloria Elena Garza Jiménez, quien aseguró que la decisión fortalece la certeza rumbo al proceso electoral de 2027.

El Tribunal determinó que estas papeletas lisas constituyen un ilícito y no deben sumarse al cómputo de votos. Con ello, se dio la razón al recurso de impugnación promovido por Acción Nacional, que desde un inicio sostuvo que las boletas sin dobleces carecen de validez.

“Las elecciones deben decidirse en las urnas con transparencia, legalidad y respeto a la decisión de las mexicanas y mexicanos”, expresó Garza Jiménez durante una gira de trabajo en la Ciudad de México, donde se reunió con integrantes de la bancada panista en el Senado y con la secretaria general del CEN, Michel González.

El proyecto aprobado, impulsado por el magistrado Felipe de la Mata, subrayó que por el tamaño de la ranura de las urnas resulta materialmente imposible introducir una boleta sin doblar. Una papeleta de 28×20 centímetros no puede pasar por una abertura de apenas 12 centímetros, lo que evidencia la irregularidad de las boletas lisas.

La sentencia obliga al INE a modificar sus lineamientos y establece que los funcionarios de casilla deberán identificar estas papeletas durante el escrutinio, anotarlas en la hoja de incidentes y excluirlas de la sumatoria final.

Garza Jiménez respaldó la postura del Tribunal al advertir que la medida frena el riesgo de fraude mediante la introducción de fajos de boletas ajenas al procedimiento ordinario de votación.

Para la dirigente albiazul, doblar la boleta es parte esencial del acto ciudadano que acredita la legitimidad del sufragio.

Con este fallo, Acción Nacional en Tamaulipas refuerza su narrativa de defensa de la legalidad electoral y se prepara para encarar el proceso de 2027 con la certeza de que las reglas del juego quedaron más claras.