Por Redacción

Ciudad de México.- Con los datos de prueba que fueron aportados por la Fiscalía General de la República (FGR), Miguel «N» fue vinculado a proceso por un juez de control por la posible comisión de un delito contra la salud, en su modalidad de introducción de cocaína al país, luego de su detención, junto con cuatro maletas que contenían 189 botellas con 94.5 litros de cocaína.

En la audiencia, el juzgador le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el CERESO Número 1 Norte, ubicado en el municipio de Apodaca, Nuevo León, y concedió tres meses como plazo de cierre de investigación complementaria.

Hace unos días, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), que se encontraban en el Aeropuerto Internacional de Monterrey «General Mariano Escobedo», recibieron una solicitud de apoyo, donde les informaron que en el recinto aduanal inspeccionaban cuatro maletas que contenían diversas botellas dentro de cajas de cartón que habían ingresado por la Terminal A y, al pasarlas por la máquina de Rayos X, el personal de la aduana descubrió que contenían líquido que luce más denso de lo normal.

Miguel «N» refirió que era medicamento y que no contaba con la documentación correspondiente. El personal de aduana, con apoyo de un binomio canino, detectó el posible contenido ilícito; por estos hechos fue llevado ante la persona agente del Ministerio Público Federal (MPF), de la Fiscalía Federal en Nuevo León, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).

Los dictámenes en materia de química forense determinaron que la sustancia asegurada es cocaína líquida.

A la persona mencionada en este comunicado se le presume inocente mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente, indicó la dependencia en el comunicado FGR 704/26.