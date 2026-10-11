Por Agencias

Pensilvania.- Nueve personas, incluidos dos menores, murieron ayer viernes en un tiroteo en Erie, Pensilvania después de que un atacante armado abriera fuego fuera de una casa y luego entrara en la propiedad, informó el gobernador Josh Shapiro este sábado.

El presunto atacante también fue hallado muerto por una herida de bala autoinfligida, mientras la policía respondía a la violencia que desencadenó un enfrentamiento en el que participaron agentes de la policía de Erie y equipos tácticos.

La policía descubrió los asesinatos alrededor de las 5 de la tarde, cuando los agentes fueron alertados de un tiroteo en una vivienda. Testigos declararon a las autoridades que habían visto a un atacante armado fuera de la propiedad antes de que éste entrara en ella. Los agentes que acudieron al lugar encontraron a dos mujeres muertas en la calle, ambas con heridas de bala mortales.

La situación rápidamente degeneró en un enfrentamiento cuando agentes de policía y personal táctico rodearon la residencia. Se oyeron más disparos provenientes del interior de la vivienda, y los agentes entraron al lugar.

“No he visto nada parecido en mis más de 28 años (en la policía)”, declaró el jefe policial de Erie, Rick Lorah, a una cadena local de noticias.

“No estoy seguro de que la ciudad de Erie haya visto alguna vez la pérdida de vidas y la devastación que acabamos de presenciar”. Lorah se negó a ofrecer más detalles, pero manifestó que las circunstancias del tiroteo eran “profundamente perturbadoras”.

Shapiro señaló este sábado que ofreció el “pleno apoyo” de su gobierno a la alcaldesa de Erie, Daria Devlin. La ciudad de Erie publicó a última hora de la noche del viernes que el presunto agresor estaba muerto y que ya no había ninguna amenaza para el público. Erie se encuentra a unos 206 kilómetros al norte de Pittsburgh. (Europa Press y Ap).