Por Agencias

Quito, Ecuador.- /Orlando Pérez/La Jornada/. Al tiempo que en varias ciudades de Ecuador se desarrollaban marchas de protesta contra las políticas económicas y de persecución política del gobierno y 13 congresistas estadunidenses le pedían a Marco Rubio -secretario de Estado de Estados Unidos- “suspender de inmediato toda asistencia en materia de seguridad y cooperación militar”, este fin de semana el presidente, Daniel Noboa suscribió un acuerdo de cooperación con Washington “para incorporar tecnología especializada e inteligencia artificial en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento de delitos”.

El pasado viernes, en una entrevista radial, sin mostrar pruebas, Noboa dijo que las marchas se estaban financiado con dinero del narcotráfico. Y casi de inmediato algunos dirigentes sociales denunciaron que sus cuentas bancarias personales fueron bloqueadas sin ninguna explicación y justificación.

Antes de las manifestaciones callejeras se emitió el comunicado oficial del gobierno para avalar ese acuerdo con Estados Unidos, pues “esta iniciativa permitirá mejorar el análisis de información financiera y la identificación de operaciones económicas vinculadas al crimen organizado transnacional”.

Todo esto ha ocurrido tras la detención de la ex candidata presidencial, Luisa González, con el mismo argumento: sospecha de lavado de activos. Por eso la carta de los 13 congresistas estadunidenses, a decir del ex candidato presidencial ecuatoriano, Andrés Arauz, está “ampliamente documentada, relata las prácticas antidemocráticas de Noboa, no sólo respecto a la oposición política sino también a la violación sistemática de derechos humanos de organizaciones sociales”.

“Esta carta es la primera que firman los demócratas luego de su victoria contundente en las elecciones de medio término. En ese contexto los demócratas manifiestan que ahora tienen la sartén por el mango y podrán orientar la relación política con Noboa mediante el financiamiento de la cooperación militar”, le dijo Arauz a La Jornada, para luego destacar que “las víctimas de la persecución política agradecemos las menciones explícitas y la atención que le están dando a la situación del Ecuador”.

Entre los 13 congresistas consta la firma del californiano, Ro Khana, quien ya anunció la conformación de un comité político para postularse como candidato presidencial para el 2028. Y en esa misiva, los legisladores advierten a Rubio que, “si la administración (del presidente Donald) Trump no toma medidas para disuadir las acciones autoritarias del gobierno de Noboa, el Congreso empleará los mecanismos a su alcance para forzar un cambio en la política de Estados Unidos”.

Y concluyen: “Estados Unidos no puede afirmar de manera creíble que apoya la democracia y la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, mientras, al mismo tiempo, amplía su cooperación en materia de seguridad con un gobierno que está consolidando rápidamente su control autoritario del poder”.

La carta también está copiada a la embajada estadunidense en Quito, que no cuenta con su jefe diplomático, después que Trump sacó del cargo a Arthur Brown, quien había sido designado por Joe Biden, porque el embajador era “demasiado progre y afro”, según trascendió en los círculos políticos. Ahora la embajada en Ecuador sólo cuenta con un encargado de negocios. (Orlando Pérez/La Jornada).