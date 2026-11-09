Por Redacción

Ciudad de México.- El Gabinete de Seguridad informó hoy en un comunicado oficial que derivado de trabajos de inteligencia militar central de la Secretaría de la Defensa Nacional e intercambio de información con el Gobierno de los Estados Unidos , ayer 7 de noviembre del presente año personal de la Fuerza Especial de Reacción e Intervención de la Guardia Nacional y de la Fuerza Especial de la Brigada de Fusileros Paracaidistas del Ejército Mexicano, en Coordinación con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y la Agencia de Investigación Criminal, llevaron a cabo la detención de Gerardo “N” (a) “Pocha” y de su hijo Gerardo “N” (a) “Nazi”, pertenecientes al “Cartel del Noreste”.

Gerardo “N” (a) “Pocha” es Jefe de plaza en el Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, de la organización delictiva “C.D.N.” y responsable de la producción y venta de drogas sintéticas, homicidios, secuestros y extorsión, en ese municipio; también cuenta con una orden de aprehensión por parte de los E.U.A. por los delitos de conspiración y tráfico de drogas a ese país.

De acuerdo con la versión oficial del Gabinete de Seguridad de México, a los detenidos se les aseguró armamento, cargadores, cartuchos, diversa droga, cuatro vehículos y un inmueble; fueron trasladados en un avión de la Guardia Nacional para ser puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada en la Ciudad de México para continuar con las investigaciones, acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica.