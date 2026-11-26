Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El dirigente de los comerciantes informales en Victoria, Paulino Cortés, arremetió contra los diputados por aprobar leyes que desde su punto de vista no benefician a la gente más necesitada.

«No están protegiendo al pueblo, no están protegiendo a la gente más necesitada. Se están protegiendo ellos, en la forma de hacer más dinero para ellos», señaló.

El dirigente cuestionó que los legisladores aprueben leyes como la de economía digital, mientras dejan de lado las leyes que realmente necesita la gente.

«¿Por qué no hacen una ley donde los obliguen a que trabajen igual que uno, como una persona normal, los seis días a la semana?», preguntó.

También les reclamó las promesas de campaña que nunca cumplen.

«¿Por qué no aprueban una ley de que cuando echan mentiras ellos, que te prometen muchas cosas en las campañas y no te cumplen, por qué no los meten a la cárcel?».

En este orden de ideas, Paulino Cortés retomó el reclamo que circuló hace días en redes sociales sobre el sistema de salud en donde se propone que quienes viven del erario consulten en hospitales y centros de salud.

«Si ellos dicen que el sistema de salud está super bien, ¿por qué no los obligan a ellos a atenderse en los hospitales públicos?».

Aseguró que esas leyes no benefician absolutamente en nada, porque en Victoria viven de tres clases de personas: los más fregados, la clase media y los más “machuchones”.

Y ya en el contexto político electoral, el dirigente de los trabajadores informales dijo que no se trata de que no voten por los políticos, sino de que se les exija hacer leyes más parejas y obligarlos a que sientan lo que siente el pueblo raso.