Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- José Andrés Zorrilla Moreno es el “destapado” precandidato del Verde Ecologista a la alcaldía de Madero, a pesar de la ristra de expedientes y denuncias por presuntos ilícitos que arrastra.

Los datos son públicos. El jefe estatal Verde, Manuel Muñoz, no puede alegar que ignoraba de los pecados mayores de su pupilo.

No solo el señor Zorrilla -ex alcalde por el PAN- arrastra años de cárcel que lo pueden alcanzar, sino otras y otros que se proclaman para cargos de elección.

Alegarán que son perseguidos políticos del gobierno guinda. Sin embargo son expedientes que se abrieron antes que la 4T accediera al gobierno de Tamaulipas.

La Fiscalía “autónoma” de Irving Barrios, herencia del cabecismo, debió apurar las investigaciones para no correr el riesgo de caducidad de los presuntos delitos. En lugar de actuar, les tendió su manto protector.

Hoy, la “paleta” es para los morenos (incluyendo los casos de El Árabe Nader y Adrián Oseguera), que tienen muchos meses en la Auditoría Superior y Fiscalía, sin una resolución. Deben actuar a pesar de los señalamientos de politizar los asuntos.

Hay personitas cuyos nombres no necesitan ser investigados o evaluados para determinar si se les postula a cargos de elección. La cola que arrastran es muy larga, como las de Zorrilla.

En diciembre de 2018 el gobierno de Adrián Oseguera Kernion -de Morena, ahora también en el ojo del huracán- denunció desvíos de la administración anterior, la de Zorrilla, por casi 500 millones de pesillos del ejercicio 2017. Los abogados señalaron los presuntos delitos de peculado, uso indebido de funciones y enriquecimiento ilícito.

Pudieron investigar que Pepe Andrés contrató con 30 proveedores inexistentes, cuyos domicilios eran lotes baldíos, según el abogado Alfredo Campos Martínez.

Hay denuncia penal, a la que se le dio el número 28/41/118/00214/2019 (FGJE) por obras que no se hicieron, como dragado de lagunas por 30 millones de pesillos que nunca se comprobó su realización. Los fiscalizadores no hallaron papeles.

En enero de 2019 el ayuntamiento presentó otra denuncia, ésta en la Fiscalía Anticorrupción, a la que se le dio el número de expediente NUC/17/2019 por robo de bienes muebles y equipo municipal, el supuesto faltante de una camioneta, tres motores y 20 radios de comunicación.

Julio de 2020, el titular de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, el panista Joaquín Hernández Correa, adelantó sobre una investigación de la Auditoría Superior por el desvío de 26 millones de pesillos del ejercicio 2018. Los funcionarios zorrillistas habrían creado empresas personales para desviar dinero del erario.

Agosto de 2023, el diputado Jesús Suárez Mata, presidente de la Comisión Anticorrupción (encargada de la ASE) confirmó que denunciaron ante la Fiscalía del Estado y Anticorrupción a Zorrilla y amigos por la suma de ocho millones de pesos que pagaron por facturas falsas.

Noviembre de 2023, la ASE informó haber turnado expediente de Zorrilla ante la Anticorrupción por irregularidades financieras por 13.6 melones. Junto al ex edil van los nombres de sus colaboradores Adolfo Eduardo Ortiz Flores, Norma María Cuéllar del Angel y Diana Fernández Díaz.

De ese calibre es la “caballada” que trae el Verde Ecologista para los procesos electorales del 2027 y 2028 ¿cómo la ve usted?.

Y el Tribunal Electoral revocó este 25 de noviembre la sanción por violencia política de género que el IETAM había impuesto a dos funcionarios del ayuntamiento victorense. La denuncia fue presentada por una integrante del cabildo (pidió el anonimato en todo el proceso).

Quedaron sin efecto las multas, la inscripción en el Catálogo de Sujetos Sancionados por Violencia Política de Género, medidas de reparación y no repetición y orden de publicar la resolución del tribunal.

Se debió a un incidente en sesión de cabildo, al dar lectura a un documento firmado por funcionarios del DIF Victoria, que entró en lectura de correspondencia.

Con motivo del fin de año, el Gobernador Américo Villarreal Anaya arrancó en Reynosa el operativo especial del Programa Heroínas y Héroes Paisanos, que vigilará el retorno de los connacionales del lado americano.

La vigilancia se realizará en las principales entradas fronterizas, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y Camargo. El fin es garantizar el retorno, estancia y tránsito por nuestro territorio, sin incidentes.

Por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el Rector Dámaso Anaya Alvarado encabezó la entrega simbólica de 757 becas correspondientes a los programas de Excelencia y Desempeño Académico, así como estímulo por Promedio Académico, a los hijos del personal académico sindicalizado.

Y volvemos con el tema electoral para decir que, a la inmensa mayoría de precandidatos de Morena, se les olvida que las postulaciones deberán hacerse con igualdad de género, mínimo cuatro y cuatro por las diputaciones federales; once y once por las diputaciones locales y 22 damas y 21 varones por alcaldías.

Muchos (ellas también) hacen cuentas alegres y expanden rumores que son finalistas. La realidad es que, si hay suficientes, a la consulta irán mitad y mitad, 3 damas y tres machitos. Si la lista es mayor de seis, se hará una quita según atributos de cada quien. Y por cierto, no serán postulados los enemigos dela 4T.