Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Aunque en el IMSS-Bienestar existen actualmente ocho sindicatos reconocidos, la libertad sindical todavía no se ejerce en condiciones de igualdad para todas las organizaciones, afirmó el dirigente nacional del Sindicato Mexicano de Salud (SIMESA), Ricardo Cruz Cotero.

El dirigente sindical señaló que si bien el modelo permite la coexistencia de diversas agrupaciones, en la práctica no existe un trato equitativo para todos los sindicatos que representan a los trabajadores del sector salud.

«Ya hay una libertad sindical, pero fuera de eso no hay realmente respeto para el piso parejo, no hay respeto para una libertad sindical como tal», sostuvo.

Cruz Cotero explicó que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud continúa siendo la organización mayoritaria debido al número de trabajadores que migraron al esquema de IMSS-Bienestar durante el proceso de transición del sistema de salud.

No obstante, aseguró que el Sindicato Mexicano de Salud se ha consolidado como la segunda fuerza sindical a nivel nacional dentro del organismo.

«Somos reconocidos como la segunda fuerza nacional por la cantidad de trabajadores; llevamos alrededor de 35 mil trabajadores», afirmó.

En el caso de Tamaulipas, detalló que SIMESA cuenta con aproximadamente 3 mil 656 agremiados distribuidos en distintas unidades médicas de la entidad.

Agregó que los problemas relacionados con condiciones laborales afectan por igual a todos los trabajadores del sistema de salud, independientemente de la organización sindical a la que pertenezcan.

«Las condiciones de trabajo son para todos los que estamos dentro de la institución».

Por último, reiteró que uno de los principales pendientes dentro de IMSS-Bienestar es garantizar que todas las organizaciones sindicales puedan desempeñar su labor en igualdad de circunstancias y con pleno respeto a la libertad de afiliación de los trabajadores.