Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Le anda cerca la lumbre al IETAM. Por falta de fondos suspendieron la licitación de materiales y de simulacro de elección. Devolvieron a diez empresas el costo de las bases (mil pesos cada una).

Pasarán a sus funcionarios al pizarrón. La orden vino de Palacio. El tres de noviembre la secretaría de Finanzas comunicó mediante oficio al organismo, que “las ministraciones correspondientes a los meses de noviembre y diciembre se encuentran pendientes de radicar”.

Son documentos que se necesitan, como 5,070 cajas de paquete electoral para ayuntamientos y otro tanto para diputaciones, 5,150 cintas de seguridad y cinco mil etiquetas del sistema Braille, pero la licitación se pospuso hasta el año entrante.

Las auditorías van en serio para que no quepa duda de la transparencia con que se maneja el árbitro, o que salte pus.

Casualmente entre los diez proveedores que compraron las bases, está incluido Gráficos Corona, del grupo de corrupción que negociaba con el INE de Taddei.

La gente de Don Guadalupe Ramos Charre no alcanzó a asignar el contrato. El fallo estaba para el 10 de noviembre a las 15:0 horas. Antes Finanzas comunicó lo de la falta de billete.

Pa’tras los filders en este contrato. Está pendiente la compra de 250 computadoras y otros equipos, a que también convocaron. No se sabe qué va a suceder.

Entre los diez proveedores hay otros conocidos como Talleres Gráficos de México, Grupo Manufacturero de Materiales Electorales y Comerciales, Formas Inteligentes, Impresión Digital de Tamaulipas, Compu Formas, Tol Producciones, Litho Formas y Flexométrica.

Más vale que así sea. Entre los ciudadanos no debe haber dudas sobre la honorabilidad de los funcionarios del Instituto. Hay tiempo para hacer las compras. La elección no estará en riesgo. Faltan 206 días.

Por cierto, es un tema que estará en manos de la sucesora de Ramos Charre, quien termina su ejercicio el 22 de enero de 2027. Se va a como dé lugar.

Ya que andamos con el tema, ayer decíamos que hay partidos que “nacieron muertos”, no se les ve interés en buscar candidatos a diputados y ediles en Tamaulipas. Más les interesa el subsidio y la lista plurinominal. A todos les interesan los escaños de regalo. Son jugosas becas que duran tres añitos.

¿A quiénes apuntarán en la lista plurinominal?. Como dicen, piensa mal y le atinas.

Con seguridad en el Partido del Trabajo, otra vez Alejandro Ceniceros Martínez y Arcenio Ortega, quienes ya ocuparon escaños pero siguen a la vanguardia de los actores del partido de Alberto Anaya, propietario de las siglas desde hace 35 años.

Con 53 mil votos, en 2024 no pudieron acceder a plurinominales por aquello de la igualdad de género.

¿Quién por el Verde? En primerísimo lugar Manuel Muñoz Cano (suplente Manuel Muñoz Hinojosa), y en segundo lugar Esmeralda Peña Jácome (hace tres años no pudo acceder pese a los 89 mil votos que se echaron a la bolsa).

¿PRI? El mantense Bruno Díaz Lara y su secretaria Julianna Garza Rincones, de San Fernando (ha perdido escaños en las urnas; nunca ha sido diputada).

¿Quién por el PAN? Primer lugar Sofía García Leal, Ismael García Cabeza de Vaca y Gerardo Peña. Si tienen suerte pueden alcanzar silla.

Por el partido PAZ el único es David Armando Valenzuela Barrios (o su mamá o sus tías), de la resoca que dejó el PRD en Altamira, o en su defecto Ricardo Quintanilla Leal, y una dama. Debe hacer igualdad de género.

Lo inesperado en Somos, el otro nuevo partido. Solo faltaría que el innombrable ex Gobernador empiece a meter mano, aunque hay material local, María del Rosario Vargas Sánchez, Valentina Cienfuegos Escobedo, Elizabeth Pérez Valdez ¿acaso Joaquín Hernández Correa?.

Por Morena el rumor es que la lista pluri será encabezada por Rómulo Pérez Sánchez, quien renunció a la Subsecretaría de Gobierno para buscar la presidencia de Victoria, donde no tiene posibilidad de ser nominado.

Pendiente que Morena expida la convocatoria para enlistar diputados de mayoría y representación proporcional. Andan atrasados, todavía no salen con los 300 distritos federales.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas, cuyo rector Dámaso Anaya Alvarado impulsa la formación integral y actividades cívicas de la comunidad estudiantil, sobresalió en el Segundo Concurso Nacional de Escoltas de Bandera y Bandas de Guerra, realizado en ciudad Victoria.

El premio a mejor Comandante fue para Joel Venegas del Angel; mejor Cabo Cajero para Ximena Janeth Chávez y el título de Campeón de Individuales para Alan Roberto Guevara Castro; para Enfermería Victoria en Escolta de Bandera, fue el Segundo lugar en Categoría Superior, además de Mejor Sargento para Luis Alejandro Banda Perales.

Palacio de Gobierno anunció gira del Gobernador Américo Villarreal Anaya a las instalaciones del Puerto del Norte, en Matamoros, para supervisar maniobras de carga en el buque UAL Fortitude, que zarpará el viernes hacia Brasil con cargamento de casi dos mil toneladas de trifluoruro de aluminio.