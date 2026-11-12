Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El alcalde de Valle Hermoso, Alberto Alanís Villarreal, dijo no compartir las versiones que ponen en duda el secuestro del presidente municipal de Río Bravo, Miguel Ángel Almaraz, y sostuvo que observó en su conducta señales compatibles con una experiencia altamente traumática.

El edil señaló que, además de su actividad política, cuenta con formación médica, por lo que aseguró haber percibido en Almaraz una condición emocional asociada a una situación de estrés extremo.

«Tenía la mirada de las mil yardas, una mirada inexpresiva que puede presentarse después de sufrir un shock emocional tremendo», indicó.

Alanís Villarreal consideró que la expresión mostrada por el alcalde de Río Bravo tras su localización refleja el impacto psicológico que pudo provocarle la experiencia vivida durante su privación de la libertad.

Respecto a las dudas que han surgido en torno a la forma en que Almaraz logró escapar de sus captores, señaló que corresponde a las autoridades ministeriales determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos.

Asimismo, rechazó que el Partido Acción Nacional esté utilizando políticamente el caso y sostuvo que la dirigencia estatal únicamente realizó gestiones institucionales para conocer el estado de salud y la situación del alcalde.

El presidente municipal destacó además la participación de autoridades federales y estatales en la búsqueda del alcalde de Río Bravo, quien fue localizado con vida y posteriormente reunido con su familia.