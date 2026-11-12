Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los estudiantes tamaulipecos que recientemente destacaron en un encuentro nacional de innovación recibirán apoyo institucional para proteger y desarrollar comercialmente sus proyectos, anunció el secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García.

El funcionario destacó la participación de jóvenes de Altamira que presentaron ante la presidenta Claudia Sheinbaum proyectos tecnológicos enfocados en la atención de adultos mayores y en el combate de incendios mediante ondas sonoras.

Adelantó que el Gobierno Federal brindará acompañamiento a los jóvenes inventores para registrar la propiedad intelectual de sus desarrollos y facilitar su acceso a mecanismos de financiamiento.

«Van a recibir ayuda del IMPI para registrar su proyecto y también apoyo para que puedan desarrollar y consolidar esas iniciativas».

Asimismo, señaló que los estudiantes podrán acceder a esquemas de capital semilla a través de la banca de desarrollo para impulsar la viabilidad comercial de sus inventos.

El titular de Educación destacó además la creación de una bolsa de 100 millones de pesos destinada a respaldar proyectos estudiantiles de innovación y facilitar su participación en competencias nacionales e internacionales.

A ello se suma una convocatoria permanente para apoyar económicamente a estudiantes que representen a México en concursos científicos y tecnológicos dentro y fuera del país.

«Queremos evitar la fuga de cerebros y que el talento que se forma en Tamaulipas tenga las condiciones para desarrollarse aquí».

Valdez García agregó que los jóvenes que destaquen en actividades de innovación también podrán acceder a apoyos educativos especiales impulsados por el Gobierno Federal.