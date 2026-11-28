En febrero de 2026, un equipo de especialistas de Tamaulipas tuvo frente a sí a una vieja conocida. Era Adelita, una hembra de jaguar que había sido capturada por primera vez en noviembre de 2024. La lectura de un microchip confirmó su identidad. Tras una revisión veterinaria, el animal regresó a su entorno natural.

La Comisión de Parques y Biodiversidad dio a conocer el caso el 25 de febrero. Durante la valoración se registraron, entre otros datos, sus huellas y el dibujo de sus manchas. El caso de Adelita permite asomarse a una labor de conservación que casi siempre ocurre lejos de la vista del público.

Reconocer un jaguar no es lo mismo que identificarlo

La imagen de un jaguar resulta reconocible incluso cuando la ficción altera sus rasgos. En la tragamonedas Lucky Jaguar 500, de TaDa Gaming, disponible en Stadiobet México, el personaje lleva una corona. Para los biólogos, sin embargo, no basta con reconocer al felino: necesitan distinguir un ejemplar de otro.

El detalle está en los costados. Las manchas, conocidas como rosetas, forman un dibujo distinto en cada individuo. Un estudio de monitoreo en la Reserva de la Biosfera El Cielo, recogido en la memoria del Programa Delfín de 2023, utilizó precisamente esas marcas para distinguir ejemplares. El trabajo recuperó información de cámaras instaladas entre abril de 2018 y septiembre de 2019.

Las cámaras permiten obtener registros sin necesidad de tener a una persona frente al animal. Después viene una labor bastante menos vistosa: revisar las imágenes, comparar manchas y organizar las fechas. Si el mismo jaguar aparece varias veces, esas fotos no deben contarse como animales distintos.

Las manchas permiten saber quién pasó por la cámara. Para averiguar en qué condiciones se encuentra ese animal, en ocasiones hace falta una valoración veterinaria.

Qué ocurre cuando un jaguar necesita atención

En junio de 2026, Gaceta de Tamaulipas informó sobre un jaguar rescatado que necesitaba atención especializada. Durante la evaluación inicial, los veterinarios encontraron lesiones en la boca y una presencia considerable de parásitos externos.

El animal fue trasladado al Zoológico Tamatán, en Ciudad Victoria. Ahí recibió atención y permaneció bajo observación hasta que los especialistas determinaron que estaba en condiciones de regresar a la vida libre. El comunicado del Gobierno de Tamaulipas, publicado el 6 de junio, explica que participaron autoridades ambientales y personal veterinario.

La liberación fue una buena noticia. El comunicado, sin embargo, no permite saber cómo le fue al ejemplar durante los meses siguientes. Para eso haría falta conocer los resultados del seguimiento.

Un collar también puede contar parte de la historia

Las fotografías sirven para comprobar que un jaguar pasó por un lugar. Para estudiar sus desplazamientos, algunos programas de conservación recurren además a los collares de rastreo satelital.

En octubre de 2025, la Comisión de Parques y Biodiversidad informó sobre otro ejemplar liberado con un collar de rastreo satelital. Seguir sus desplazamientos puede ayudar a entender qué espacios necesita para moverse, una información que una fotografía aislada difícilmente podría proporcionar.

Una cámara puede confirmar que un jaguar estuvo en determinado lugar y momento. Saber cuántos habitan una región es otra cosa. Para estimar la población se necesita un estudio con un periodo y un esfuerzo de muestreo definidos.

El problema no termina en los límites de una reserva

Un jaguar no distingue la frontera administrativa de un área protegida. Si necesita desplazarse, importa que encuentre condiciones adecuadas también fuera de ella.

En la memoria de investigación del Programa Delfín de 2024 aparecen estudios sobre el corredor que conecta El Cielo con la Sierra de Tamalave. En uno de ellos participó como asesor un investigador de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. El trabajo examinó la presencia relativa de jaguares y posibles presas, entre ellas el armadillo de nueve bandas.

El estudio incluye también al ganado bovino, un detalle que interesa a los productores de la región. Encontrar rastros de ganado y jaguares en el mismo paisaje no demuestra que haya ocurrido un ataque. Los especialistas necesitan más evidencias para investigar un reporte de depredación.

La Sierra de Tamaulipas alberga, además del jaguar, otros felinos. La ficha de la reserva publicada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas menciona al puma, el ocelote, el tigrillo y el jaguarundí. Conservar el territorio significa atender las necesidades de varias especies, no únicamente las del animal más conocido.

La figura del jaguar fuera del monte

Los dibujantes trabajan con otras libertades. El jaguar de Lucky Jaguar 2, otra tragamonedas de TaDa Gaming, aparece en distintas versiones, una de ellas con un tocado de colores. Es un personaje de fantasía, no un retrato de un animal silvestre. Esa diferencia entre reconocer una figura e identificar a un individuo ayuda a entender por qué las fotografías de campo tienen tanto valor para los investigadores. Las tragamonedas son juegos de azar para mayores de edad; apostar implica riesgo de perder dinero.

La Comisión de Parques y Biodiversidad recomienda reportar los avistamientos de fauna silvestre a las autoridades correspondientes. Ante un jaguar real, lo prudente es mantener distancia y no intentar acercarse.

Adelita tenía algo que ninguna fotografía podía mostrar: un microchip que permitió recuperar el antecedente de su registro en 2024. Gracias a ese dato, los especialistas pudieron reconocerla al reencontrarse con ella. Conservar al jaguar también exige mantener esa memoria, año tras año.