Por Redacción

Hidalgo, Tamaulipas.- Con la participación de José Juan y José Antonio Prieto de Luna, destacados ciclistas de talla internacional, arrancó el Reto 24 Horas en la presa Pedro José Méndez, ubicada cerca del municipio de Hidalgo, Tamaulipas

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de Tamaulipas, acompañado de otras autoridades como el presidente municipal, Praxedis Guajardo Reyna y la maestra María Guadalupe Mercado Castillo, directora de Turismo en el municipio dieron el banderazo de salida de la justa deportiva.

Destacó que “estas competencias deportivas como el Triatlón, el Maratón Bicentenario entre otras más, son parte de la estrategia integral y acciones del gobernador de Tamaulipas. Américo Villarreal Anaya para fortalecer el turismo, la economía local y el deporte, entre otras más”.

Refirió que con un trabajo coordinado, desde el inicio de la administración se ha convertido en el mayor promotor del turismo, no solo mejorando la seguridad, la infraestructura, la conectividad, entre otras más, además de fortalece la profesionalización de los prestadores de servicios turísticos.

Lo que se está traduciendo en más visitantes para el estado y una mayor derrama económica para las comunidades participantes, que son las principales beneficiadas.

“Y ya tenemos listo el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos donde Tamaulipas recibe a los 177 pueblos de todo el país, una gran fiesta que se desarrollará del 26 al 29 de noviembre en las instalaciones de la Expo Tampico, los esperamos, porque Tamaulipas seguro te enamora”, concluyó.