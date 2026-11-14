Por Agencias

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- La Jurisdicción Sanitaria V registra un crecimiento de personas diagnosticadas con diabetes, mientras que apenas entre el 15 y 20 por ciento de los pacientes mantiene un control adecuado de la enfermedad.

Un promedio de 20 nuevos diagnósticos de diabetes se incorpora cada mes a los registros de la Jurisdicción Sanitaria V de Nuevo Laredo, que actualmente contabiliza mil 250 pacientes atendidos en sus 15 unidades de salud.

La cifra fue dada a conocer por Rosa María Guerrero Cruz, coordinadora de Salud del Adulto y Anciano, durante las actividades del Día Mundial de la Diabetes, realizadas en el Conalep de Nuevo Laredo, donde se organizó una Feria de la Salud para acercar servicios preventivos a estudiantes y población en general.

La funcionaria señaló que uno de los principales retos es conseguir que las personas diagnosticadas mantengan el tratamiento y adopten hábitos saludables, pues estimó que únicamente entre el 15 y 20 por ciento de los pacientes registrados tiene un control adecuado.

Advirtió que la falta de seguimiento médico, una alimentación inadecuada y el sedentarismo pueden favorecer complicaciones como retinopatía y pie diabético.

Durante la jornada se realizaron pruebas de glucosa y presión arterial, además de ofrecer orientación sobre salud mental, dental, reproductiva, vacunación, prevención de accidentes y otros servicios.

Guerrero Cruz indicó que estas acciones también buscan detectar oportunamente alteraciones en jóvenes. Estimó que alrededor de 10 estudiantes pueden presentar niveles elevados de glucosa durante las revisiones.

Añadió que existen Grupos de Ayuda Mutua en cinco de las 15 unidades médicas, donde se imparten sesiones mensuales para fortalecer el autocuidado.

La coordinadora recomendó reducir el consumo frecuente de refrescos, beber más agua y mantener una alimentación equilibrada y actividad física.

Precisó que los mil 250 registros corresponden exclusivamente a la Jurisdicción Sanitaria V y no incluyen pacientes atendidos por instituciones como el IMSS y el ISSSTE. La diabetes ocupa la tercera causa de muerte entre los neolaredenses. (Carlos Figueroa/La Jornada).