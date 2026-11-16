Por Redacción

Ciudad de México.- Ante el pronóstico de lluvias de fuertes a intensas, vientos elevados y descenso de temperaturas en gran parte del territorio nacional, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), hace un atento llamado a la población para aplicar de manera oportuna las medidas de autocuidado, priorizar la prevención y la observación constante de su entorno para salvaguardar la vida y el patrimonio.

De acuerdo con información oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío número 6 se extenderá sobre el norte y noreste de México, en interacción con un canal de baja presión sobre el occidente del Golfo de México, ocasionará lluvias puntuales intensas en zonas de Puebla, Veracruz y Oaxaca, lluvias puntuales muy fuertes en zonas de San Luis Potosí, Hidalgo y Chiapas, lluvias puntuales fuertes en zonas de Querétaro y Tabasco, e intervalos de chubascos en Nuevo León y Tamaulipas.

La masa de aire polar que impulsa al frente frío originará un marcado descenso de temperaturas en el norte, noreste y oriente del país, así como un evento de “Norte” fuerte a muy fuerte con rachas de viento de 60 a 80 km/h en las costas de Tamaulipas y Veracruz.

Por otra parte, canales de baja presión, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, Golfo de México y mar Caribe, además de la corriente en chorro subtropical, propiciarán intervalos de chubascos en el occidente, centro y sur del país, con lluvias puntuales fuertes en la península de Yucatán.

Por la noche, un nuevo frente frío, el número 7, se aproximará al noroeste del territorio nacional, lo que favorecerá lluvias con intervalos de chubascos en Baja California, seguirá el oleaje de hasta cuatro metros de altura en el occidente de la península de Baja California.

Como principal medida de autocuidado durante las precipitaciones, se exhorta a la ciudadanía a evitar cruzar ríos, arroyos, vados o calles con corrientes de agua, ya sea a pie o en vehículo, así como a no transitar por zonas inundadas donde puedan existir cables caídos o alcantarillas destapadas.

Las lluvias en las partes altas generan escurrimientos que provocan la crecida súbita de arroyos de respuesta rápida, así como el aumento repentino en los niveles de ríos, presas y lagunas. Por ello, es fundamental mantener una vigilancia permanente del entorno para identificar cualquier cambio en el caudal o la coloración del agua, además de revisar laderas y cerros en busca de agrietamientos o reblandecimiento del suelo que adviertan sobre posibles deslaves.

En las entidades costeras con pronóstico de vientos fuertes y oleaje elevado, se recomienda asegurar láminas, tinacos y objetos que puedan ser proyectados por el aire, alejarse de árboles, espectaculares y postes en riesgo de caer, y atender las restricciones de navegación y acceso a playas emitidas por las autoridades marítimas y portuarias.

Ante la disminución de temperatura, es esencial estar abrigado adecuadamente, proteger especialmente a niñas, niños, personas adultas mayores y con enfermedades crónicas, y evitar el uso de anafres o braseros en espacios cerrados sin ventilación.

Se reitera la importancia de tener lista la mochila de emergencia con documentos importantes, lámpara, radio portátil y botiquín, ubicar con anticipación rutas de evacuación y refugios temporales más cercanos y mantenerse informados a través de fuentes oficiales como lo son @CNPC_MX y @conagua_clima, reportando cualquier situación de emergencia al número 911, informó la instancia en el comunicado oficial 431. (Redacción).