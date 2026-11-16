Por Redacción

Shenzhen, China.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inició este lunes su gira de trabajo con una reunión con la comunidad mexicana asentada en la República Popular China.

La Jefa del Ejecutivo Federal escuchó las historias e inquietudes de las y los mexicanos que viven en China, a quienes les dijo que son un orgullo para nuestro país. Asimismo, durante la reunión con la comunidad mexicana, entregó el distintivo Hecho en México al restaurante Tequila Coyotes Mexican Food & Grill, propiedad de Ernesto Humberto Treviño Amezcua.

Posteriormente, la Presidenta expuso ante los medios de comunicación que, durante su participación en la APEC, que congrega a 21 economías de la región, presentará el Plan México, el cual se sustenta en una economía basada en las personas.

“Nosotros tenemos un modelo propio que hoy le llamamos el Plan México, que tiene que ver no solamente con abrir las puertas de México a la inversión, sino sobre todo lo que significa para nosotros el desarrollo de la gente: es una economía basada en las personas”, agregó.

El martes 17 de noviembre, hora local, la Presidenta de México sostendrá reuniones con el Presidente de China, Xi Jinping y el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney. Además, será oradora principal en el APEC CEO Summit, en el que participan más de mil de los empresarios más relevantes de la cuenca del Pacífico.

Asimismo, la mandataria señaló que se tienen confirmadas reuniones bilaterales con Singapur y con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.

Acompañan a la Presidenta los secretarios de Economía, Marcelo Ebrard; de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco; de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena; de Energía, Luz Elena González; de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz; de Salud, David Kershenobich y de Turismo, Josefina Rodríguez. Así como el embajador de México ante la República Popular China, Jesús Seade, informó la Presidencia de la República en su versión oficial. (Por Redacción)