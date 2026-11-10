Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) iniciará una nueva etapa de supervisión en los centros de rehabilitación para personas con adicciones, enfocada en verificar la calidad de los tratamientos y prevenir casos de maltrato dentro de estos espacios.

Mario Rebolledo Urcadiz dijo que tras regularizar 41 centros de rehabilitación, la siguiente etapa contempla revisar los procesos terapéuticos que reciben las personas con problemas de adicción.

El titular de la Coepris añadió que 41 de los 94 albergues identificados en Tamaulipas ya cuentan con la regulación necesaria para operar de manera formal, tras un proceso de acompañamiento impulsado por el Gobierno del Estado.

Explicó que el diagnóstico realizado desde febrero permitió detectar que muchos de estos establecimientos carecían de licencias, permisos y documentación básica debido a los costos administrativos que implicaba cumplir con todos los requisitos legales.

«Lo que viene ahora es trabajar adentro en el esquema de tratamiento; es decir, viene lo más difícil».

Detalló que para avanzar en la regularización se conformó un grupo de trabajo integrado por 14 dependencias gubernamentales, entre ellas las secretarías General de Gobierno, Salud y Bienestar, además de Protección Civil y la propia Coepris.

Como resultado de esta estrategia, los primeros 41 centros ya cuentan con licencia sanitaria, aviso de funcionamiento, permisos de Protección Civil y otros documentos necesarios para su operación.

Rebolledo Urcadiz agregó que actualmente 45 establecimientos disponen además de manuales terapéuticos, herramienta que permitirá evaluar la forma en que se brinda atención a las personas internadas.

El funcionario sostuvo que la revisión de estos esquemas terapéuticos busca establecer mecanismos de seguimiento, evaluación y acompañamiento para mejorar la atención que reciben los usuarios.

Asimismo, señaló que uno de los objetivos principales es evitar situaciones relacionadas con maltrato o tratamientos inadecuados dentro de los centros de rehabilitación.

De acuerdo con datos de Coepris, los 94 albergues que operan en Tamaulipas atienden a más de 4 mil 500 personas con problemas de adicción.

Por último, estimó que cerca del 90 por ciento de quienes concluyen sus procesos de atención logran una rehabilitación efectiva, aunque insistió en que el reto ahora consiste en fortalecer la calidad de los tratamientos ofrecidos en estos espacios.