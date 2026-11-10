Cd. Victoria, Tamaulipas.- Bueno para inventar libretos y novelas ¿usted le cree? Yo no.

El alcalde panista de Río Bravo, Miguel Ángel Almaraz Maldonado -preso seis años acusado de huachicolero-, acaba de descubrir una vocación deportiva que nadie le conocía: Corredor de fondo, maratonista, especialista en salto de cercas y caminante de resistencia. En lugar de dedicarse a la política, debió representar a México y a Tamaulipas en Juegos Olímpicos.

Escapó de sus captores brincando una cerca, corrió una hora sin detenerse y deambuló por alrededor de 80 kilómetros, toda la noche, a lo que cabe preguntar ¿sin agua?. Los más experimentados fondistas requieren por lo menos de un litro cada 10 kilómetros.

Casi se atreve a decir que iba corriendo para Río Bravo, a su dulce hogar.

Lo más sorprendente: No resultó con ningún rasguño.

Aunque diga Por Dios Santito, el que esto escribe no le cree ni una palabra de su secuestro, como no le creímos a su colega panista Vicente Verástegui, el ironman cañero que un día pensó que lo secuestrarían, mientras recorría uno de sus ranchos en Xicoténcatl, y se echó en corrida toda una noche, según dijo.

¿De qué película sacó Almaraz la historia? No deben perderlo de vista las televisoras y los grandes cineastas. No es conocido por sus facultades deportivas de ultramaratonista o extremo, más bien difunde videos en que empina el codo en cualquier lugar, hasta oficinas de Presidencia Municipal.

No hay prueba que permita sostener que se trató de un montaje, pero es lo que piensa la mayoría del respetable. Nadie se traga la narración ¿cómo calculó los 80 kilómetros? ¿en qué condiciones llegó si no es corredor?.

Ojalá el señor Almaraz aclare el presunto secuestro porque, el asunto, es muy grave si lo inventó como espectáculo político para subir rating.

Si no consigue que Don Truko Verástegui o Cabeza de Vaca le den la candidatura por la reelección en Río Bravo, por lo menos le quedará otro destino: Dedicarse a los maratones y ganar billete por el mundo.

Antes de cerrar el tema ¿cree usted que merezca protección policiaca del Gobierno del Estado?.

Martes de sesión del IETAM. Aprobarán topes de gastos de precampaña para el proceso 2026-2027, diputaciones locales y ayuntamientos. Debe haber un aumento, por lo menos la inflación, en relación a hace tres años.

Los distritos andarán en un promedio de dos millones de pesillos, y los municipios según el número de empadronados. Lo malo es que hay precandidatos que tienen años gastando billete sin fiscalización.

Sin salirnos de partidos y sus actores, este martes el secretario general del CDE azul, César Verástegui, publicó en redes: “Mi número de celular ha sido hackeado. Les pido no atender llamadas, mensajes ni solicitudes provenientes de mi número”.

En las mismas páginas el comité estatal agradeció y reconoció la coordinación de autoridades federales y estatales para hacer posible “la localización del alcalde de Río Bravo, Miguel Angel Almaraz Maldonado, quien se encuentra sano y salvo y de camino para reunirse con su familia”.

En el estatal se acabó el choque frontal contra el gobierno americanista que por más de siete años mantuvo el cabecista “Cacharro” Cantú.

Al asistir al informe de la presidenta de El Mante, Patricia Chío, el pasado 19 de septiembre, el Gobernador Américo Villarreal hizo el compromiso de entregar al municipio un camión de bomberos. Este lunes cumplió su palabra, con lo cual se fortalece la capacidad de respuesta ante emergencias y protección civil.

Américo presidió honores a la Bandera en el Polifórum en que destacó que, gracias a la confianza en Tamaulipas, la maquiladora Kemet ampliará su planta en Victoria para generar 720 nuevos empleos directos.

Lunes de intensa actividad en comisiones del Congreso del Estado; la plenaria es el martes con una agenda de 17 dictámenes y previamente la “mañanera legislativa” que preside el titular de la Junta de Gobierno, Humberto Prieto, con algunos legisladores como invitados.

Dentro de los dictámenes, destaca la abrogación del decreto que crea el Instituto Municipal para el Desarrollo de la Salud de Nuevo Laredo, que data del 14 septiembre de 2017, y el Instituto de Cultura Física y Deporte, creado el 10 de junio de 2014 como organismos públicos descentralizado. Otras dependencias del gobierno municipal tomarán a su cargo las funciones.

De allá mismo, los diputados aprobarán la donación al gobierno federal de un predio de 1,830 metros cuadrados, en que será construido el Bachillerato Nacional “Margarita Maza”.

Este lunes la encuestadora pro panista Massive Caller publicó medición de intención del voto rumbo a la gubernatura 2028. Por partido lidera Morena con el 39.6 por ciento, frente a su más cercano contendiente (casi dos a uno), el PAN, con 20.9, y PRI 11.

De los precandidatos, en el PAN va a la cabeza “El Arabe” Nader, de Tampico, con el 29.1 por ciento, contra 26.7 de “Truko” Verástegui. Falta conocer si el jaibo se hace de la presidencia municipal en 2027. Si la pierde estará frito para el 28´.

El priísta Ramiro Ramos Salinas va solo, no tiene contrincante, con el 28.5 por ciento.

Morena registra empate técnico entre José Ramón Gómez Leal y Olga Sosa Ruiz, el primero con una intención del voto de 23.4 por ciento, y la segunda 22.1.